G. Nausėda: reikia detaliau susipažinti su verslo priekaištais jūros vėjo parko konkursui

„Aš turėčiau susipažinti dar geriau su tų priekaištų turiniu. Mano žiniomis, konkursas buvo organizuotas skaidriai, tačiau detaliau susipažinęs su informacija aš galėsiu detaliau atsakyti į šitą klausimą“, – žurnalistams Medininkuose pirmadienį sakė G. Nausėda.

Dalis atsinaujinančios energetikos verslo atstovų viešojoje erdvėje teigia, jog pirmasis Lietuvos rengtas vėjo parko Baltijos jūroje konkursas, kurį preliminariai laimėjo „Ignitis grupė“, buvo parengtas vienai įmonei, o konkurencija jo metu buvo simbolinė.

Praėjusią savaitę „Verslo žinios“ skelbė, jog konkurse pritrauktas 20 mln. eurų vystymo mokestis, proporcingas vienam išvystytos galios megavatui, yra mažesnis nei kitose šalyse rengtuose aukcionuose.

Be to, dalis susidomėjimą konkursu anksčiau skelbusių įmonių dar kovą BNS teigė aukcione nusprendusios nedalyvauti dėl pakeisto dviejų konkursų – be valstybės pagalbos ir su ja – eiliškumo, didelių reikalavimų bei per trumpų terminų pateikti dokumentus ir gauti parko statybai reikalingus leidimus.

Apie tai, kad preliminariai laimėjo be valstybės pagalbos vystomo vėjo parko Baltijos jūroje konkursą, liepą paskelbė pati „Ignitis grupė“. Jos įmonė „Ignitis renewables“ kartu su tarptautine jūrinių vėjo parkų vystytoja „Ocean Winds“ už teisę vystyti 1,8 mlrd. eurų preliminarios vertės parką jos pasiūlė 20 mln. eurų mokestį valstybei.

Anksčiau šį mėnesį konkursą organizavusi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) kreipėsi į vyriausybinę strateginių įmonių sandorius tikrinančią komisiją dėl konkurso laimėtojos atitikties nacionalinio saugumo interesams. Tikimasi, kad konkurso laimėtojas oficialiai bus žinomas rugsėjo pradžioje.

BNS remdamasi šaltiniais anksčiau skelbė, kad antroji konkurso dalyvė yra didžiausio Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ jūrinės vėjo energetikos bendrovės „Orlen Neptun“ padalinys Lietuvoje „Orlen Neptūnas“, tačiau Lenkijos įmonės atstovai to nekomentuoja.

Skelbta, kad Lietuva rengiasi Baltijos jūroje statyti du vėjo parkus, kurių kiekvieno galia būtų 700 MW. Antrąjį tokios pat galios vėjo parko konkursą su galimybe pretenduoti į valstybės paramą ketinama skelbti rugsėjį – iki tol Energetikos ministerija su Europos Komisija turi suderinti valstybės skatinimo schemą.