G. Nausėda: mūsų planas dėl darbo mokesčių – apčiuopiamesnis

„Pažvelgus į įvairias pajamų grupes, ką laimėtų žmonės, gaunantys minimalią algą, vidutinę algą ir, sakykime, tris vidutines algas – tokio dydžio atlyginimą, mes matome, kad pagal mūsų planą tie pokyčiai arba ta nauda būtų kur kas apčiuopiamesnė“, – interviu TV3 žinioms pirmadienį sakė G. Nausėda.

Jo teigimu, priėmus jo siūlymus, žmonės gautų keletą kartų daugiau pajamų nei pagal planą, kurį siūlo valdantieji.

„Mažesnėse pajamų grupėse gal skirtumai nebūtų tokie reikšmingi, bet, pavyzdžiui, žmonės, kurie uždirba 1500 eurų, 2000 eurų per mėnesį, tai pagal neapmokestinamą pajamų dydžio didinimo planą jie gautų tik 8–7 papildomus eurus per mėnesį, pagal mūsų planą gautų 40–50 eurų per mėnesį papildomai“, – teigė šalies vadovas.

„Tai, sutikite, kad tai yra gerokas skirtumas ir turbūt dėl 7-6 eurų per mėnesį, na, žmonės apskritai turbūt tokio pokyčio nelabai ir pastebėtų, juo labiau, kad ir NPD didinimo formulė yra tokia sudėtinga, kad 98 proc. žmonių jos nesupranta, tuo tarpu, kai sumažinamas tarifas, tai visi mato ir tai visi pastebi“, – pridūrė jis.

Prezidentas siūlo laikinai, iki metų pabaigos sumažinti GPM tarifą nuo 20 iki 15 proc., taikant jį darbuotojų pajamoms iki trijų vidutinių darbo užmokesčių, taip pat ankstinti NPD didinimą 50 eurų.

Valdantieji „valstiečiai“ skeptiškai vertina iniciatyvą mažinti GPM tarifą, dėl kurio, anot jų, daugiau išloštų dideles pajamas gaunantys gyventojai. Anot „valstiečių“, socialiai teisingesnis yra spartesnis NPD kėlimas.

Prezidentas taip pat pateikė siūlymą, kad vaikams iš nepasiturinčių ir gausių šeimų, taip pat vaikams su negalia ne vėliau kaip liepos mėnesį būtų išmokėta vienkartinė 200 eurų išmoka, o visiems kitiems vaikams – vienkartinė 120 eurų išmoka.

Seimas po pateikimo praėjusią savaitę pritarė išmokoms vaikams, kitus prezidento siūlymus parlamentarai turėtų svarstyti antradienį.