G. Nausėda: ekonominį bendradarbiavimą su Prancūzija galime plėtoti IT srityje

„Susitikimas su Prancūzijos informacinių technologijų milžino atstove simbolizuoja tris svarbius dalykus. Prancūzija – strateginė Lietuvos partnerė, informacinių technologijų sektorius – viena iš mūsų kertinių ekonominių krypčių ir esamų stiprybių, o „Dassault Systemes“ padalinys Kaune – įrodymas, kad galime svariai prisidėti prie aukščiausio lygio inovatyvių sprendimų pasaulyje“ – po susitikimo teigė prezidentas, pridėdamas, kad pakvietė Prancūzijos įmonę plėsti investicijas Lietuvoje.

Lietuvos IT sektorius užima reikšmingą vietą šalies ekonomikoje ir yra sparčiai augantis. Per dešimtmetį IT sektoriaus apyvarta augo 3,5 karto, pridėtinė vertė – keturis kartus. Lietuva užima stiprias globalias pozicijas, aktualias IT sektoriaus vystymuisi – išplėtota IT infrastruktūra, įgūdžių ir talentų pasiūla.

„Dassault Systemes“ turi daugiau nei 20 000 darbuotojų visame pasaulyje, metinės bendrovės pajamos - 4,9 mlrd. eurų. Kompanijos padalinyje Kaune šiuo metu dirba 90 darbuotojų.

Prancūzijos tiesioginės investicijos Lietuvoje 2021 m. pabaigoje sudarė 634 mln. (2020 m. pabaigoje - 569 mln. eurų).

2021 m. lapkritį prezidentas G. Nausėda vizito Prancūzijoje metu susitiko su Prancūzijos didžiųjų įmonių ir Lietuvos verslo atstovais. 2020 m. rugsėjį Vilniuje įvyko Lietuvos-Prancūzijos verslo forumas Prancūzijos prezidento vizito proga.