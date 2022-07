G. Landsbergis: nepaisant to, kad Kremliaus propaganda tai neigia, Rusijai yra įvestas kvotų režimas

„Nepaisant to, kad Rusijos propaganda tą neigia, vis dėlto yra įvestos kvotos ir ganėtinai griežtos kvotos sankcionuotų prekių tranzitui per Europos Sąjungą į Kaliningradą“, – Seime antradienį žurnalistams teigė G. Landsbergis.

Ministras aiškino, kad tokių priemonių nebuvo imtasi nei po 2014 m. Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, nei įvedus pirmuosius sankcijų paketus ir tai yra ganėtinai reikšmingas apribojimas.

„Galbūt ir Europos Komisijos atstovai ne visą laiką drįsta tokias formuluotes naudoti, bet tai yra kvotų režimas, Rusijai yra draudžiama vežti per ES teritoriją didesnius, negu Europos Komisija leidžia, kiekius (produkcijos – ELTA)“, – sakė jis.

Nepaisant to, kad Rusijos propaganda tą neigia, vis dėlto yra įvestos kvotos ir ganėtinai griežtos kvotos sankcionuotų prekių tranzitui per Europos Sąjungą į Kaliningradą.

Lietuva papildomo išaiškinimo iš Europos Komisijos neprašė

G. Landsbergis aiškina, kad šiuo metu Lietuva dėl tranzito į Kaliningradą turi du skirtingus išaiškinimus, iš kurių vienas pasirodė balandžio mėnesį ir jame buvo aiškiai pasakyta valstybei, ką daryti. Pasak jo, tas išaiškinimas buvo perduotas valstybinei įmonei ir įmonė juo remdamasi priėmė savo sprendimus.

„EK nusprendė patikslinti savo išaiškinimą, patikslino jį, išleido naują, dabar jis analizuojamas, nagrinėjamas, bus pateiktas valstybinei įmonei, su juo jau įmonė yra susipažinusi ir priims atitinkamus sprendimus, kaip jį vykdyti“, – sakė ministras.

Jis tvirtina, kad EK buvo pažadėjusi išleisti oficialų išaiškinimą tokį, koks balandžio mėnesį buvo parašytas kaip informacinis. Tačiau, pasak politiko, tokio išaiškinimo sulaukta nebuvo, nors Lietuva daug kartų kreipėsi ir prašė viešai prieinamo išaiškinimo.

„Suėjus sankcijų įsigaliojimo datai, valstybės įmonė rėmėsi tuo išaiškinimu, kuris buvo gautas balandžio mėnesį, kadangi kito jokio nebuvo gauta, o data atėjo ir sankcijas reikėjo arba įgyvendinti, arba kažkokiu būdu jų neįgyvendinti, neaišku, kuo remiantis. Nepaisant to, buvo priimtas sprendimas įgyvendinti, nes buvo gautas balandžio mėnesio išaiškinimas“, – teigė G. Landsbergis.

ELTA primena, kad birželio 17 d. įsigaliojus ES sankcijoms, Lietuva apribojo plieno bei juodųjų metalų tranzitą į Kaliningradą. Kaip tvirtina atsakingos institucijos, šis Lietuvos valdžios institucijų draudimas sankcionuotas prekes gabenti į Kaliningradą yra grįstas ES sankcijomis, numatytomis dar pavasarį. Tuo metu Rusija tranzito į Kaliningradą sustabdymą laikė neteisėtu ir beprecedenčiu bei pagrasino atsaku, turėsiančiu poveikį visiems Lietuvos gyventojams.

Tačiau, nepaisant Rusijos grasinimų, nuo liepos 10 d. įsigaliojo ES sankcijų pakete numatytas draudimas neleisti iš Rusijos per ES teritoriją gabenti cementą, alkoholį ir įvairias prabangos prekes. Šiuo sprendimu, cementas ir alkoholis taip pat tranzitu per ES teritoriją negalės pasiekti Kaliningrado srities. Kaip aiškino už sprendimą atsakingi valdančiųjų politikai, draudimas buvo grįstas ES sankcijomis, numatytomis dar pavasarį.

Rusija į tokius įvestus apribojimus sureagavo reikšdama pasipiktinimą ir net grasinimus Lietuvai. Savo ruožtu EK ir kai kurios ES valstybės išsakė nuomonę, kad tranzitui per Lietuvą europinės sankcijos neturėtų būti taikomos. Diplomatiniuose koridoriuose kalbėta, kad toks sprendimas padės deeskaluoti ir taip įtemptą situaciją regione.

Tačiau Lietuvos Vyriausybė ir toliau laikėsi pozicijos, kad skelbti naujų EK gairių nereikia, nes jos tik dar labiau paskatins Rusijos agresyvų elgesį. Be to, valdantieji tikino, kad dar pavasarį buvo gavę EK išaiškinimą, jog draudimas įvežti sankcionuotas prekes apima ir jų tranzitą per Lietuvą.

Vis tik liepos 13 d. EK paskelbė gaires, pagal kurias leido Rusijai geležinkeliais per ES teritoriją gabenti sankcionuotas prekes į Kaliningradą, tačiau tranzitas bus galimas tik tokiu atveju, jei šios prekės nebus naudojamos kariniams tikslams.

EK nurodė, kad Rusiją ir Kaliningradą skirianti Lietuva galės blokuoti tik dvejopo naudojimo prekių tranzitą, tačiau dabar Rusija per jos teritoriją galės gabenti kitas sankcionuotas prekes, įskaitant metalą. Nepaisant to, tranzitas automobilių keliais lieka draudžiamas.