Finansų ministerija ir Lietuvos bankas sutarė steigti kapitalo rinkos tarybą

„Gilesnė kapitalo rinka leis sukurti papildomus finansavimo šaltinius verslui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. O svarbiausia, jog suteiks dar geresnes investavimo ir taupymo galimybes tiek gyventojams, tiek instituciniams investuotojams. Tai padės didinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą ir atsparumą finansiniams sukrėtimams bei prisidės prie tvaraus ir subalansuoto šalies ūkio augimo", - teigė finansų ministrė Gintarė Skaistė.



Planas parengtas siekiant paskatinti Lietuvos kapitalo rinkos stabilią ir konkurencingą plėtrą, pritraukti daugiau naujų investuotojų, plėsti naujų finansinių instrumentų, patrauklių investuotojams, spektrą. Šiuo planu taip pat siekiama sukurti daugiau galimybių įmonėms pritraukti ilgalaikį finansavimą, tokiu būdu prisidedant prie aukštos pridėtinės vertės ekonomikos kūrimo bei padidinti taupymo ir investavimo priemonių įvairovę šalies gyventojams.

Plane numatomos konkrečios priemonės, kaip tobulinti teisinį reguliavimą, įskaitant Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, investicinės sąskaitos įteisinimą bei kitus pokyčius, kurie, be kita ko, paskatintų mažas ir vidutines įmones pritraukti finansavimą leidžiant vertybinius popierius, išplėstų pensijų fondų galimybes investuoti į įvairesnes finansų rinkos priemones, leistų į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus įtraukti daugiau vertybinių popierių. Be to, Plane didelis dėmesys skiriamas finansiniam švietimui.



„Atlikome milžinišką tiriamąjį darbą, kad įvertintume, kas kliudo ir kas padėtų kapitalo rinkos plėtrai. Kartu su kitomis institucijomis bei rinka numatėme priemones. Dabar susitelksime į jų įgyvendinimą, kad ir gyventojai, ir įmonės kuo greičiau pajustų jų naudą. Pavyzdžiui, esame numatę nuoseklius sprendimus visam įmonės gyvavimo ciklui nuo įsikūrimo ir plėtros", - sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Susitikimo metu taip pat aptarta Kapitalo rinkos tarybos steigimo galimybė. Pagrindinis Tarybos uždavinys būtų užtikrinti kapitalo rinkos dalyvių - paslaugų teikėjų ir vartotojų, taip pat kapitalo rinkos politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės institucijų bendradarbiavimą, skatinant kapitalo rinkos plėtrą ir pažangą. Tarybą sudarytų Finansų ministerijos, Lietuvos banko atstovai bei asocijuoti nariai (finansų rinkos paslaugų teikėjų ir vartotojų atstovai), taip pat būtų kviečiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai. Susitikimo metu buvo nuspręsta pavesti Finansų ministerijai ir Lietuvos bankui atlikti Tarybos steigimo parengiamuosius darbus.



Finansų rinkos politikos formavimo patariamąją komisiją sudaro Finansų ministerijos ir Lietuvos banko atstovai.

Kapitalo rinkos plėtros priemonių planas buvo parengtas atlikus finansų rinkos dalyvių, investuotojų, teisininkų apklausas, įvertinus kitų šalių patirtį. Rengiant planą konsultuotasi su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VMI, NASDAQ vertybinių popierių birža, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB). Viešoji konsultacija sulaukė didelio investuotojų, finansų rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių susidomėjimo, buvo pateikta nemažai atsiliepimų.