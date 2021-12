Energetikos ministras: Lietuvai Astravo AE niekada nebus saugi

Dainius Kreivys sako išgirdęs Europos Komisijos atstovų patikinimą, jog jėgainės saugumo ptoblemoms bus skiriamas didelis dėmesys.

„Pirma, mums šita elektrinė niekada nebus saugi, nes ji yra pastatyta prie pat mūsų sostinės ir pažeidžiant vietos parinkimo reglamentavimą (...) Ir tai mūsų nekeičiama pozicija“, – BNS po Briuselyje vykusios ES Energetikos tarybos posėdžio sakė D. Kreivys.

Pasak jo, būtina toliau siekti, kad Minskas įgyvendintų visus elektrinės streso testų reikalavimus, o Europos Komisija (EK) turėtų ieškoti veiksmingesnių priemonių galimoms jos grėsmėms valdyti.

„Saugumo klausimai yra svarbūs ir reikalavimas labai aiškus – ir Komisijai, kad ir toliau visi streso testų reikalavimai būtų įgyvendinti, taip pat, kad Komisija imtųsi papildomų priemonių dėl radiologinės saugos ir matavimų, ir kitų dalykų pačioje elektrinėje, kad tuos duomenis būtų galima labai operatyviai gauti šalims narėms“, – kalbėjo ministras.

Anot jo, Taryboje išsakyti Lietuvos lūkesčiai sulaukė palaikymo.

„Visa eilė šalių narių palaikė mūsų kreipimąsi ir prašymus Komisijai. Komisarė Kadri Simson reaguodama pažymėjo, kad Komisija ir toliau stipriai dirbs, nepaisant susidariusios situacijos, kurią mes turime santykiuose su Baltarusija šiandien“, – sakė D. Kreivys.

Ministras pranešime teigė, kad aplinkybė, jog Baltarusija įgyvendino dalį europinių streso testų reikalavimų, nėra šios elektrinės saugumo įrodymas.

Anot D. Kreivio, ES streso testai yra ribotos apimties, sukurti tikrinti branduolines elektrines po Fukušimos AE avarijos ir neatliepia visų modernių tarptautinių reikalavimų, ypač vertinant AE vietos parinkimą.

Jis priminė, kad būta reikšmingų incidentų tiek statant AE, tiek jai veikiant, o tarptautinių branduolinės saugos reikalavimų nesilaikoma nuo jėgainės vystymo pradžios.

Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė (ENSREG) lapkričio pabaigoje patvirtino galutinę branduolinės jėgainės streso testų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą.

Tarptautiniai ekspertai, be kita ko, pareiškė, kad dalis elektrinės gaisro gesinimo sistemų, gaisrinių automobilių pastatai gali būti neatsparūs žemės drebėjimui. Be to, jėgainėje nėra įrengtos nuolatinės seisminės stebėjimo stotys, ne visi statiniai ir jų įrenginiai tinkamai apsaugoti nuo išorės vandens.

Lietuva laikosi pozicijos, kad Astravo AE veikla turi būti sustabdyta, kol visi saugos klausimai nėra išspręsti.