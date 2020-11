Elektros kaina praėjusią savaitę išaugo 35 proc.

Tokios pat kainos buvo ir Latvijoje ir Estijoje, jos augo atitinkamai 35 proc. ir 37 proc.

„Vėjo elektros generacija Lietuvoje mažėjo 31 proc., visame regione – 52 proc. Kaip ir savaitę prieš tai, toliau trūko generacijos Švedijos pietuose, todėl mažėjo importas iš Švedijos ir formavosi aukštesnės rinkos kainos Lietuvoje“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 1 proc. ir siekė 256 gigavatvalandes (GWh). Elektros gamyba Lietuvoje mažėjo 7 proc., o vietos elektrinės užtikrino 42 proc. šalies elektros energijos suvartojimo. Bendrai Lietuvoje per savaitę buvo pagamintos 108 GWh elektros energijos.

Šiluminės elektrinės praėjusią savaitę pagamino 33 proc. Lietuvoje generuotos elektros energijos. Vėjo jėgainės pagamino 32 proc., hidroelektrinės – 19 proc., kitos elektrinės –15 proc. elektros energijos. Gamyba šalies hidroelektrinėse, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš savaitę, mažėjo 7 proc., gamyba vėjo jėgainėse mažėjo 31 proc., šiluminėse elektrinėse gamybos apimtys augo 29 proc., o kitų elektrinių gamyba augo 6 proc.

Pasak „Litgrid“, bendras elektros srautas iš Lietuvos augo 21 proc. Per „LitPol Link“ į Lenkiją buvo nukreipta 88 proc. Lietuvos eksportuojamos elektros, per Latvijos pjūvį buvo nukreipta 9 proc. elektros srauto. Eksportas iš Lietuvos per „NordBalt“ jungtį sudarė 3 proc.

Elektros srautui „LitPol Link“ jungties pralaidumas buvo išnaudojamas 50 proc. pralaidumų Lenkijos kryptimi ir 9 proc. Lietuvos kryptimi. „NordBalt“ pralaidumo išnaudojimas Lietuvos kryptimi siekė 65 proc., o Švedijos kryptimi – 1 proc.