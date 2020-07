Daugiabučiuose dujų balionai pradedami keisti alternatyviais energijos šaltiniais

Šio priemonės tikslas – užtikrinti dujų balionų pašalinimą iš daugiabučių namų ir saugų bei patikimą elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimą šių namų gyventojams. Priemonę administruoja viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra.

Daugiabutis namas, kuriame numatoma keisti iki šiol esančius dujų balionus, turi būti įtrauktas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) daugiabučių namų sąrašą. Jis yra gali būti tikslinamas VERT gavus informaciją apie į sąrašą nepatekusį daugiabutį namą, kuriame maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriam centralizuotai netiekiamos maisto gamybai suskystintos naftos dujos.

Iki šių metų rugsėjo 1 d. daugiabučių namų, kuriuose numatyta keisti dujų balionus alternatyviais energijos šaltiniais, bendrijos ar administratoriai turės organizuoti namų savininkų susirinkimus ir priimti sprendimus dėl namo aprūpinimo energija būdo pasirinkimo – tai gali būti arba elektra arba gamtinės dujos, jeigu name jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai ir apie sprendimą informuoti per ESO interneto svetainę.

Priėmus sprendimus dėl konkretaus daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo – įgaliotieji asmenys, bendrijos ar administratoriai turi įsivertinti namo infrastruktūrą, parengti planuojamų darbų sąmatas ir iki 2020 m. spalio 1 d. pateikti paraiškas ESO dėl tinklų pajėgumų didinimo, o nustačius poreikį, ESO organizuos ir įgyvendins skirstomojo elektros tinklo iki nuosavybės ribos rangos darbus.

Siekiant gauti finansavimą šiemet, paraiškos turi būti pateiktos iki 2020 m. spalio 1 d.

„Trijų ir daugiau aukštų daugiabučių gyventojus, vis dar naudojančius dujų balionus maistui gaminti, raginame būti aktyvius, nedelsti ir kreiptis į savo namo administratorių, o bendrijas, namų administratorius teikti paraiškas valstybės paramai gauti, kadangi vėliau tą gali reikėti daryti nuosavomis lėšomis. Primename, kad trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose dujų balionus naudoti yra draudžiama. Mūsų prioritetas yra gyventojų saugumas ir, atsižvelgiant į pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, jų privaloma atsisakyti, tam yra skiriama valstybės parama“, – sako energetikos viceministras Egidijus Purlys.

Veiksmų plane numatyta, kad savivaldybių administracijos bendradarbiauja tiek su ESO, tiek su daugiabučio namo savininkų įgaliotais asmenimis, bendrijomis ar administratoriais bei organizuoja paraiškų pateikimą skirstomųjų tinklų operatoriui dėl kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų elektros energijos vartotojų elektros įrenginių leistinosios naudoti galios padidinimo arba suskystintų naftos dujų sistemų pertvarkymo į gamtines dujų sistemas.

Parama vienam butui sieks iki 600 eurų – daugiabučio namo vidaus elektros ar dujų tinklų instaliacijai sutvarkyti ir viryklei įsigyti. Iš viso tam šiemet skirta 15 mln. eurų. Galutiniai paramos gavėjai yra daugiabučių namų butų ar kitų patalpų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai, savininkai.

Valstybės subsidijos renkantis elektros energiją: iki 200 eurų (be PVM) subsidija laiptinės elektros instaliacijai rekonstruoti, iki 200 eurų (be PVM) subsidija gyventojo bute esančiai instaliacijai sutvarkyti ir iki 200 eurų (be PVM) subsidija elektrinei viryklei įsigyti. Analogiškas valstybės subsidijavimas būtų renkantis gamtines dujas: iki 200 eurų (be PVM) subsidija būtų skiriama dujų tinklui laiptinėje įrengti, iki 200 eurų (be PVM) subsidija bute – dujų vamzdynui įrengti ir iki 200 eurų (be PVM) dujinei viryklei įsigyti.

Įvertinus pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, ir siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, Energetikos ministerija pernai parengė veiksmų planą, pagal kurį numatoma trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose dujų balionus pakeisti kitais energijos šaltiniais iki 2022 m pabaigos.