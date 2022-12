Daugėja nelegaliai dirbančių nepilnamečių: išvardijo, kokios kyla grėsmės

– Kokią matome statistiką apie nepilnamečius?

– Kalbant apie skaičius, nepilnamečių mastas bendroje darbo rinkoje nėra toks jau didelis, tačiau pastebimas nelegaliai dirbančių nepilnamečių ūkiuose didėjimas. Pvz., pernai per visus metus nustatyta, kad buvo per 20 nelegaliai dirbančių nepilnamečių, o šiemet vien per aštuonis mėnesius nustatyti 37 asmenys iki aštuoniolikos metų.

– Kokiame sektoriuje jie dažniausiai dirba?

– Vienareikšmiškai žemės ūkyje. Šiemet Šiaulių apskrityje nustatėme daugiausia nusižengimų.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Kodėl kyla noras įdarbinti nepilnamečius? Ar tai pinigų klausimas?

– Kaip kontrolės įstaiga tokių tyrimų nedarome, bet akivaizdu, kad tai nepilnamečių noras papildomai užsidirbti.

– Kodėl žemės ūkis? Ar yra kokia koreliacija, kad mažai tikrinama?

– Negaliu sakyti, kad mažai tikrinama. Statybos per daug pavojinga vieta dirbti nepilnamečiams, nors keturi asmenys buvo nustatyti dirbantys nelegaliai. Žemės ūkis labiausiai prieinama sritis nepilnamečiams, kurie gali, neturėdami didelių kvalifikacinių gebėjimų ir žinių, kažkiek užsidirbti. Mūsų žinutė viena – darbuotojas, pilnametis ar ne, turi būti tinkamai įformintas tam darbui. Jis turi dirbti pagal darbo sutartį, jei žemės ūkyje dirba lengvesnius darbus, turi gauti bent žemės ūkio paslaugų kvitus.

– Kokio amžiaus nepilnamečiai dirba žemės ūkyje?

– Jauniausių vaikų nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, kai jau gali įeiti į darbo rinką, buvo nustatyta dešimt dirbančių nelegaliai.

– Koks pavojus dirbti nepilnamečiui nelegaliai?

– Jis niekaip neapsaugotas nei nuo galimų susirgimų, susižalojimų, negalioja socialinis draudimas, neturėdamas sutarties būna apgautas dėl užmokesčio, sąlygų.

– Užmokesčiu turbūt lengva manipuliuoti, nes jis nemokamas oficialiai.

– Be abejo. Dėl to darbo sutartis ir asmens draustumas mūsų „Sodroje“ vieni iš pagrindinių garantų, kad net ir nuskriaustas lengviau apsigins su mūsų pagalba.

– Iš kur atsiranda noras dirbti nepilnamečiui? Ar tėvai labiau ragina dirbti, jauni žmonės labiau nori užsidirbti?

– Greičiausiai antras variantas. Mes labai išsamių tyrimų šiuo klausimu nedarome, bet kreipiame dėmesį į galimus priverstinio darbo, prekybos žmonėmis atvejus. Reikia pasidžiaugti, kad tokių atvejų nepilnamečių atžvilgiu nėra.

14–16 metų asmenims būtinas raštiškas tėvų sutikimas.

– Ką patartumėte nepilnamečiams, norintiems užsidirbti, ir darbdaviams?

– Turi būti darbas oficialus, legalus, pagal darbo sutartį. Rekomenduotina nepilnamečiui apsitarti su tėvais, jie turi teisę pareikalauti iš potencialaus darbdavio darbo sąlygų aprašymo. Turi turėti galimybę pasitarti su tėvais. 14–16 metų asmenims būtinas raštiškas tėvų sutikimas.

– Ar yra sričių, kur nepilnamečiai negali dirbti?

– Taip, nepilnamečiai negali dirbti darbo, kuris gali kenkti fizinei sveikatai, kuris fiziškai per sunkus. Gali dirbti lengvesnius, didesnės kvalifikacijos nereikalaujančius darbus.

– Kokie tai galėtų būti darbai?

– Populiaru ir žemės ūkyje derliaus rinkimas, nesunkūs fiziniai darbai.