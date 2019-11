Darbdaviai duomenis apie įdarbintus užsieniečius jau gali teikti elektroniniu būdu

Lietuvoje veikiantys darbdaviai, kurie įdarbina Europos Sąjungai nepriklausančių šalių piliečius arba pasitelkia iš kitų šalių laikinai komandiruojamus darbuotojus, jau nuo pirmadienio gali pateikti tik vieną pranešimą apie įdarbinamą užsienietį. Tai galima padaryti per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS), praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje iš viso buvo per 24,6 tūkst. darbuotojų iš trečiųjų šalių, kurie dirbo nuolatinį darbą ar pagal terminuotą darbo sutartį, ir už juos buvo mokamos socialinio draudimo įmokos. Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, tokių darbuotojų buvo per 14,1 tūkst., o šiemet šis skaičius išaugo beveik dvigubai.

2018 m. Lietuvoje dirbo per 42 tūkst. nenuolatinių užsieniečių iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, be to, nuo 2019 m. kovo 1 d. iki spalio 1 d. išduota 515 leidimų dirbti komandiruotiems užsieniečiams.

„Lietuvoje dirbantys užsienio šalių piliečiai turi teisę į visas socialines garantijas, todėl valstybės institucijos privalo turėti informaciją apie atvykstančius darbuotojus, jų darbo sąlygas, stebėti, kaip laikomasi įstatymų. Tačiau tuo pat metu negalime sukurti pernelyg painios sistemos, kurioje darbdaviai gaištų laiką teikdami analogišką informaciją skirtingoms institucijoms. Dėl šios priežasties sutarta, kad darbdaviai informaciją pateiks tik vieną kartą ir tai bus daroma per „Sodrą“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė.

Trijų institucijų – Valstybinės darbo inspekcijos, Užimtumo tarnybos ir „Sodros“ – vadovai, atsižvelgdami į nuo rugsėjo įsigaliojusius įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimus, pasirašė įsakymą dėl Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, kuriame numatė, kaip darbdaviams sumažinti administracinę naštą ir informaciją apie įdarbintus užsieniečius institucijoms pateikti paprasčiau. Nuo lapkričio 4 dienos darbdaviai turi teikti informaciją tik per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) užpildydami atitinkamos formos pranešimus apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (LDU forma).

Pranešimai apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (LDU forma) „Sodrai“ teikiami įdarbinus trečiosios šalies pilietį – ne vėliau kaip įdarbinimo dieną. Įdarbinus komandiruojamą užsienio valstybės pilietį (tarp jų ir Europos Sąjungos šalių piliečius) – ne vėliau nei likus vienai dienai iki darbo Lietuvoje pradžios. Už užsieniečius, įdarbintus nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d., duomenys turėtų būti pateikti iki 2019 m. gruodžio 15 d.

Gautą informaciją „Sodra“ perduos Užimtumo tarnybai ir Valstybinei darbo inspekcijai. Užimtumo tarnyba informaciją apie užsieniečius naudos atlikdama šalies ir atskirų regionų darbo rinkos stebėseną, vertindama tendencijas ir rengdama darbo rinkos prognozes. Tarnyba, išanalizavusi, kokių profesijų darbuotojų Lietuvoje trūksta, teiks siūlymus dėl kvotų nustatymo dirbti atvykstantiems užsieniečiams.

Darbdavių pateikti duomenys apie komandiruojamus darbuotojus, leis Valstybinei darbo inspekcijai tikrinti, ar užtikrinamos į Lietuvą komandiruotų darbuotojų garantijos, kontroliuoti sezoninių ir komandiruojamų darbuotojų gyvenimo sąlygas, vykdyti nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolę ir prevenciją bei rinkti ir analizuoti komandiruotų darbuotojų statistiką.