„Sodra“ pradeda mokėti pensijų anuitetus

„Nuo pat pirmo mėnesio sulaukėme daugiau pensijų kaupimo dalyvių prašymų įsigyti pensijų anuitetą, nei tikėjomės ir tai gera žinia. Be to, aiškėja, kad dalis gyventojų kelis metus laukė, kol pensijų anuitetus mokėti pradės „Sodra“, ir tik tada pateikė prašymą jį įsigyti“, – sako „Sodros“ Pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė.

Aiškėja ir tam tikras pensijų anuitetų gavėjų paveikslas. Du trečdaliai gyventojų, pateikusių prašymus įsigyti pensijų anuitetą, – vyrai. Vidutinis jų amžius – be kelių mėnesių 65-eri, o vidutinė sukaupta suma už kurią įsigyjamas pensijų anuitetas – daugiau kaip 20 tūkst. eurų.

Kaip rašoma pranešime, populiariausia paslauga – standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu – ją rinkosi 56 proc. gyventojų. Standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu užtikrina, kad dalis už pensijų anuitetą „Sodrai“ pervestų lėšų yra paveldima, jeigu gyventojas nesulauktų 80 metų amžiaus.

Kas trečias gyventojas rinkosi standartinį pensijų anuitetą – jo išmokos yra didžiausios, palyginti su kitomis pensijų anuitetų rūšimis, tačiau nėra galimybės paveldėti.

10 proc. gavėjų rinkosi atidėtąjį pensijų anuitetą. Tokiu atveju „Sodrai“ pervedama tik dalis sukauptų lėšų, už kurias pensijų anuitetas pradedamas mokėti nuo 85 metų amžiaus, o iki tol kintamo dydžio periodines pensijų išmokas moka pensijų kaupimo bendrovės.

Būtina kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę

„Sodra“ primena, kad visais atvejais norint įsigyti pensijų anuitetą, gyventojas turi kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę, su kuria yra sudaręs kaupimo sutartį. Pensijų kaupimo bendrovėje gyventojas vieno langelio principu gali pateikti ir prašymą „Sodrai“ mokėti pasirinktą pensijų anuitetą.

Prašymą mokėti pasirinktą pensijų anuitetą gyventojas gali pateikti ir tiesiogiai „Sodrai“ – tiek atvykęs į klientų aptarnavimo skyrių (šiuo metu būtina išankstinė registracija), tiek ir pateikęs elektroninį prašymą per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui www.sodra.lt/gyventojui. Tačiau net ir pateikus prašymą „Sodrai“ tiesiogiai, būtina kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę.

Taip pat priimant sprendimą kreiptis dėl pensijų anuiteto, rekomenduojama pasinaudoti pensijų anuitetų skaičiuokle, kur, nurodžius tikslią gimimo datą, prašymo sudaryti pensijų išmokos sutartį datą (kada planuojate kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo) ir sukauptą sumą, tiksliai apskaičiuojamas pensijų anuiteto dydis.

Gavusi informaciją iš pensijų kaupimo bendrovės apie sudarytą pensijų išmokos sutartį „Sodra“ per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl pensijų anuiteto dydžio ir jį pateikia gyventojui. Gavęs sprendimą gyventojas gali per 10 darbo dienų atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą. Jeigu per šį laikotarpį „Sodra“ negauna gyventojo atsisakymo, pensijų anuitetas pradedamas mokėti nuo sprendime nurodytos datos ir mokamas iki gyvos galvos.