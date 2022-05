D. Kreivys: manau, kad elektros energijos kainos jau pasiekė piką

„Kalbant apie elektros kainas, aš manau, kad jos jau yra apie piką. Žiūrint į rinkas, drastiškų pokyčių nereikėtų tikėtis, nes tikrai dujų kainos yra labai didelės. Elektros kainos irgi turbūt niekada nebuvo tokios aukštos kaip dabar“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė D. Kreivys.

Pasak ministro, dabartines elektros kainų tendencijas lemia ne tik geopolitinė įtampa, tačiau ir tokių Europos Sąjungos valstybių, kaip Vokietija, energetikos politika.

„Tai turbūt sąlygoja ne tik karas Ukrainoje ir Rusijos agresija, tačiau ir, pavyzdžiui, Vokietijos politika, kai uždaromos atominės elektrinės ir pradeda labai stipriai trūkti elektros. Tuomet Vokietija siurbia elektrą iš visų aplinkinių Europos Sąjungos šalių“, – mano jis.

Vokietijos sprendimai, pasak energetikos ministro, paveikė elektros kainų tendencijas ir Lietuvoje, kuri savarankiškų elektros generavimo pajėgumų neturi.

„Elektra, kuri, pavyzdžiui, atiteka pas mus per jungtį iš Švedijos, čia pat išteka į Vokietiją per jungtį su Lenkija. O kadangi mes patys iki šiol negaminame, tai irgi turime labai aukštas kainas mūsų regione“, – aiškino D. Kreivys.

ELTA primena, kad per praėjusią savaitę Lietuvoje elektra pabrango 122 proc. ir kainavo 202,35 Eur/MWh. Panaši situacija buvo ir Latvijoje – ten elektros kaina augo 123 proc. ir pasiekė 183 Eur/MWh. Estijoje elektra kainavo 78 proc. daugiau – 146,29 Eur/MWh.

Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę didėjo 3 proc. ir siekė 511 GWh. Lietuvoje vartojimas per savaitę augo 2 proc. ir buvo 226 GWh. Latvijoje elektros per savaitę suvartota 4 proc. daugiau – 129 GWh, o Estijoje – 4 proc. elektros daugiau, t. y. 156 GWh.

Elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę didėjo 11 proc., iki 367 GWh. Lietuvoje elektros energijos pagaminta 24 proc. mažiau – 59 GWh. Latvijoje gamybos apimtys krito 6 proc., iki 156 GWh, tuo metu Estijoje elektros gamyba išaugo 72 proc., iki 152 GWh.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 72 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 26 proc., Latvijoje – net 121 proc., Estijoje – 97 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.