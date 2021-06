D. Kreivys: Lietuva pradeda teisinį procesą, perimant jungčių su Baltarusija valdymą

Pasak jo, AE reaktoriui pradedant gaminti elektrą, įsigalioja antiastravinio įstatymo nuostatos, kurios suteiks papildomų teisinių svertų užkertant baltarusiškos elektros patekimą į Lietuvos rinką.

„Mes pradedame teisinį procesą, kuris mums leis perimti linijų valdymą į savo rankas. Šiai dienai mes tų linijų nevaldome, turime tam tikrus susitarimus ir jas valdome bendrai. (...) Pradedame suvereniteto susigrąžinimą elektros energijos srityje į savo rankas“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė D. Kreivys.

Išsamiau apie tai jis žadėjo informuoti vėliau ketvirtadienį.

Be to, D. Kreivys pranešė, kad Europos Komisija pasiūlė keisti elektros energijos aukcionų tvarką „Nord Pool“ biržoje, kad rusiška elektra būtų prekiaujama vėliau: „Pirmiausia ES rinkos šalių elektra, o po to tiktai rusiška.“

„Kol kas Latvija ir Estija stengiasi iš to klausimo išsisukti, bet manome, kad šitas įvykis („Ryanair“ lėktuvo nutupdymas Minske – BNS) gali padėti mums sprendžiant šitą klausimą“, – kalbėjo ministras.

D. Kreivys pakartojo, kad į Lietuvos teritoriją kartais patenka elektra iš Astravo, tačiau didesniems srautams kelią užkirto Ukrainos sprendimas nepirkti baltarusiškos elektros.

„Šiai dienai matome, kad Baltarusija kiek pagamina, tiek suvartoja, bet yra tam tikrų momentų nedidelių, dienos bėgyje, nakties bėgyje, kuomet elektros kiekis tam tikras patenka į Lietuvą, kuris yra virš Baltarusijos suvartojimo. Jis nėra didelis, bet tai vis tiek leidžia teigti, kad elektra yra Lietuvoje“, – sakė D. Kreivys.

Pasak jo, elektros perdavimo operatorės „Litgrid“ duomenimis, nuo šių metų sausio iki gegužės 24 dienos Lietuvoje nupirkta Astravo elektros už 16 mln. eurų. Didžioji dalis, pasak ministro, buvo nupirkta iki kovo 24 dienos, kai visu tempu iš Baltarusijos buvo eksportuojama elektra.

„Ukrainiečiams sustojus pirkti baltarusišką elektrą, rusai – „Inter Rao“ – neteko galimybės daryti apsikeitimo sandorių, nes rusiška elektra atitekėdavo į Ukrainą ir būdavo parduodama kaip baltarusiška, o pas mus atitekėdavo baltarusiška ir būdavo parduodama kaip rusiška“, – sakė ministras.

Pasak D. Kreivio, Astravo AE šiuo metu veikia 450 MW galia – tai yra puse galingumo, tačiau kad galėtų sunaudoti šią elektrą, Baltarusija išjungia modernizuotą Lukomlės dujinę elektrinę.

„Bet tai pirmas blokas. Pasileidus antrą, Baltarusija turės žymiai daugiau iššūkių“, – pridūrė energetikos ministras.

D. Kreivys yra sakęs, kad dabartinė Talino ir Rygos vienašališkai patvirtinta trišalė prekybos elektra su Rusija metodika ne tik leidžia patekti į Baltijos šalių rinką Astravo elektrai, bet ir sukelia elektros kainas Lietuvoje.

„Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis BNS sakė, kad vadinamasis antiastravo įstatymas ir toliau pažeidžiamas, tačiau Ryga ir Talinas atsainiai žiūri į Vilniaus prašymus suderėti naują metodiką.

„Litgrid“ dėl prekybos elektra padėties Baltijos šalyse kreipėsi į Latvijos operatorę AST, taip pat ir į biržos operatorę „Nord Pool“, kuri, anot R. Masiulio, atlieka tyrimą.

Tyrimą dėl metodikos taikymo atlieka ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), kurios pirmininkas Renatas Pocius BNS teigė, kad jo išvados turėtų paaiškėti jau pirmoje birželio pusėje.

Metodika yra apskųsta ir Europos Komisijai (EK).

Energetikos ministerija skelbė, kad Latvijos ir Estijos vienašališkai taikoma prekybos su Rusija metodika Lietuvos vartotojams papildomai gali kainuoti apie 100 mln. eurų per metus. Lietuva, tarpininkaujant EK, siekia naujos metodikos.