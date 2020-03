D. Grybauskaitė: po koronaviruso Lietuva išeis su didžiulių skolų kupra

„Aš manau, kad smūgis bus suduotas ne tik sveikatos sistemai. Visi mes neturime kito pasirinkimo, kaip atlaikyti. Esame traiškyti, naikinti ir visuomet atlaikydavome. Situacija ne ką bus lengvesnė, nes pasaulis nėra susidūręs su tokia kombinacija, kai sveikatos ar biologinė bėda kartu susipins su didžiulėmis, sunkiomis ekonominėmis pasekmėmis“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ sakė D. Grybauskaitė.

Pasak jos, kol kas sunku tiksliai pasakyti, kokios bus koronaviruso pandemijos pasekmės globaliai ir Lietuvos ekonomikai. Visgi, kaip sakė buvusi šalies vadovė, Lietuva iš jos „išeis su didžiulių skolų kupra“.

„Dabar galime tik spėlioti (kokios bus koronaviruso pandemijos pasekmės ekonomikai. – ELTA), nes nežinome to gilumo ir kiek stipriai nukentės visos pasaulio šalys ir globali ekonomika. Bet mes jau esame labai laisva ir persipynusi su kitomis šalimis valstybė ir todėl, be jokios abejonės, tai palies mus ir globaline prasme, ir grynai mūsų lietuviškąja prasme. Viena aišku – dabar pagrindinis tikslas yra išsaugoti kuo daugiau gyvybių (...) ir tik po to koncentruotis į tai, ką turime ir galime atstatyti mūsų ekonomikoje. Šalis mažiausiai, šiandien jau aišku, išeis su didžiulių skolų kupra“, – laidoje teigė D. Grybauskaitė.

