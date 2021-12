BKK atstovė: jei Lietuva nutrauktų tranzitą, ieškinius pateiktų ir trąšų pirkėjai

Valstybiniam holdingui „Belaruskalij“ priklausančios Baltarusijos kalio kompanijos (BKK) atstovė Irina Savčenko sakė, kad ieškinius Lietuvai pateiktų ne tik Baltarusijos valstybinė įmonė, bet ir trąšų pirkėjai.

„Tuo atveju, jei Lietuva sulaužytų tarptautinius susitarimus, mes panaudosime visas teisines gynybos priemones ir kreipsimės su ieškiniais į teismus. Be to, manome, kad į teismus kreipsis ir dauguma mūsų klientų, trąšų pirkėjų, kurie dėl Lietuvos veiksmų liks be prekių ir patirs didelę žalą. Dėl to jie gali būti priversti pirkti trąšas gerokai didesnėmis kainomis. Ieškinių sumos šiuo atveju gali siekti milijardus eurų“, – LRT radijui sakė I. Savčenko.

„Bet yra dar vienas momentas. Tuo atveju, jei Lietuva nesilaikys tarptautinių įsipareigojimų, Baltarusija bus priversta taikyti atsakomuosius veiksmus – juk jūsų šalis taip pat yra tranzito valstybė. Bus sunku abiem šalims, o labiausiai nukentės abiejų šalių gyventojai“, – kalbėjo ji.

BKK atstovė teigė, kad JAV sankcijos įmonei „Belaruskalij“ nesudaro teisinio pagrindo „Lietuvos geležinkeliams“ nutraukti operacijas ir nevežti trąšų.

Balandžio 1 dieną įsigalioja gruodžio pradžioje paskelbtos JAV sankcijos BKK, tačiau I. Savčenko teigė, kad ši data neturi jokios reikšmės baltarusiškų kalio trąšų vežimui per Lietuvą.

„Tikimės, kad ir po balandžio 1-osios tranzito koridorius baltarusiškoms trąšoms per Klaipėdos uostą bus išlaikytas. Ir kad sutartis bus vykdoma“, – kalbėjo ji.

Ji taip pat teigė, jog įmonė tęsia bendradarbiavimą su JAV kompanijomis, o artimiausiomis dienomis Klaipėdoje švartuosis laivas, kuris gabens trąšas į JAV. Pasak I. Savčenko, įmonė turi tiekimo sutarčių su JAV kompanijomis ir pirmam kitų metų ketvirčiui.

Be to, BKK atstovė sakė, kad kalio trąšos yra humanitarinis krovinys ir maisto saugumo pagrindas, o tranzitas į Klaipėdą iš esmės yra humanitarinis koridorius, leidžiantis išgyventi milijonams žmonių.