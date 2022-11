Biuro erdvių projektavimas: kaip suderinti funkcionalumą ir estetiką?

Didelis dėmesys funkcionalumui

Anot tvarios miestų plėtros ir statybų bendrovės „YIT Lietuva“ nekilnojamo turto verslo vadovo Gyčio Jakučionio, projektuojant biuro erdves daugeliu atvejų, kone 80 proc., pagrindinis dėmesys šiandien tenka patalpų funkcionalumui.

„Patalpų funkcionalumas yra vienas svarbiausių biuro pasirinkimo kriterijų. Įmonės ieško galimybių biuro erdvėse patogiai pagal bendrovėje taikomą darbo modelį išdėlioti darbo vietas ir kitas reikalingas funkcines patalpas“, – sakė G. Jakučionis.

Nepaisant to, daugeliui nuomininkų šiuolaikiškas ir įmonę reprezentuojantis interjero dizainas taip pat yra svarbus. Teisingai parinkti interjero sprendiniai neabejotinai prisideda ir prie patalpų funkcionalumo.

„Interjero dizaino sprendimai paprastai yra svarbesni toms įmonėms, į kurių biurus dažnai užsuka klientai, verslo partneriai, todėl joms itin reikšmingas reprezentacinis aspektas. Jis taip pat aktualus ir siekiant pritraukti gerų, rinkoje geidžiamų specialistų. Be to, tiek biuro išplanavimą, tiek interjero sprendimus neretai reglamentuoja įmonių motininėse kompanijose galiojančios taisyklės ar gairės. Dėl to bendrovės neretai ieško tokio biuro, kuriame būtų galima įgyvendinti jas atitinkančius sprendimus“, – pasakojo G. Jakučionis.

„YIT Lietuva“ nuotr.

Tikslas – sukurti komfortišką ir produktyvią darbo aplinką

G. Jakučionio teigimu, bet kuriuo atveju projektuojant biurą vardan estetikos funkcionalumo aukoti nereikėtų. Paprasčiausiai gražus ar įspūdingą interjerą turintis, tačiau patogios ir produktyvios darbo aplinkos neužtikrinantis biuras neleis atsiskleisti visam darbuotojų potencialui. Savo ruožtu tinkamai parinkti interjero dizaino sprendimai suteikia galimybę išryškinti funkciją, padidinti biuro patrauklumą ir kuria jam papildomą vertę, tad visuomet verta ieškoti balanso.

„Projektuojant funkcionalias biuro patalpas svarbu, kad jose būtų kuo mažiau nenaudingo ploto – bereikalingų koridorių ar holų, o visas ar didžiąją dalį darbo vietų būtų galima įrengti prie langų. Žinoma, pastate taip pat turėtų būti pasirūpinta sprendimais negalią turintiems žmonėms – pavyzdžiui, pandusais ar keltuvais neįgaliųjų vežimėliams. Be to, įsikurdamos naujose patalpose įmonės darbo erdves ir kabinetus turėtų pasistengti paskirstyti pagal kompanijos organizacinę struktūrą – taip, kad daugiausiai bendradarbiaujantys padaliniai būtų greta“, – sakė G. Jakučionis.

Idealiu atveju biuras turėtų atspindėti įmonės struktūrą ir vidinę kultūrą. Dėl to ir kokybiškos darbo aplinkos tikrai verta pasistengti.

„YIT Lietuva“ nekilnojamo turto verslo vadovas taip pat pabrėžia, kad funkcionalumas neturėtų būti suvokiamas siaurai ir neapsiribotų vien optimaliu patalpų išplanavimu. Šiandien funkcionalumo užtikrinimas yra neatsiejamas nuo pažangių inžinerinių sistemų – apšvietimo, vėdinimo, šildymo sprendimų, leidžiančių sukurti komfortišką darbo aplinką. Tokiu būdu funkcionalumas siejasi su efektyviu energijos resursų naudojimu, įmonės kaštų mažinimu ir tvarumu. Anot G. Jakučionio, verslo centrų rinkoje tai tampa vienais reikšmingiausių aspektų, nuo kurių vis labiau priklauso ne tik nuomininkų sprendimai, bet ir nekilnojamojo turto vertė.

Estetika seka paskui funkciją

„Mild Studio“ architektė Lina Bakienė taip pat įsitikinusi, kad bet kurio biuro interjero kūrimas turėtų prasidėti nuo funkcijos išgryninimo. Jos manymu, funkcionalumas yra erdvių išplanavimo ir jų pojūčio esmė. Anot architektės, interjeras tam tikra prasme ir yra funkcionalumas.

„Funkcionalumo klausimai nulemia ir tolimesnius interjero sprendimus. Jei kliūna biuro patalpų estetika, bendras vaizdas, tai reiškia, kad greičiausiai buvo prašauta su išplanavimu ir funkcionalumu. Tuomet reikėtų žengti žingsnį atgal ir permąstyti išplanavimą. Kartais problemas išspręsti gali net ir nedideli pataisymai – pavyzdžiui, durų ar pertvaros perstūmimas į kitą vietą. Pati aplinka ir joje dirbsiantys žmonės padiktuoja funkciją, o iš jos kyla ir konkretūs interjero sprendimai“, – sakė L. Bakienė.

„YIT Lietuva“ nuotr.

Svarbu nepamiršti garso izoliacijos ir apšvietimo

Architektė pasakoja, kad įrenginėjant biurų interjerą ir siekiant užtikrinti funkcionalumą paprastai daugiausiai iššūkių kyla dėl garso izoliacijos ir kvapų pašalinimo. Tačiau, L. Bakienės teigimu, viską gerai apgalvojus bet kuriuos iššūkius galima įveikti. Tam pasitarnauja ir šiuolaikiniai sprendimai. Visgi vien jie efektyviam darbui palankios akustinės aplinkos užtikrinti negali – kartais geriausią rezultatą leidžia pasiekti paprasčiausiai tinkamoje vietoje pastatyta siena.

„Funkcionaliam ir estetiškam biuro ar bet kurių kitų patalpų interjerui taip pat itin svarbus yra ir apšvietimas. Sakyčiau, nuo jo priklauso maždaug 60 proc. interjero sėkmės. Tinkamai parinkti apšvietimo sprendimai padeda sukurti jaukią erdvę, kurioje būti malonu dirbti. Taip pat rekomenduoju nepamiršti tokių detalių kaip kilimai ar užuolaidos. Ant storesnio plauko kilimo užlipti visuomet bus maloniau nei ant kietos šaltos dangos. Geros užuolaidos gali suteikti daugiau jaukumo, privatumo, prislopinti garso aidėjimą“, – sakė L. Bakienė.

Biuras – organizacijos kultūros atspindys

Anot L. Bakienės, gerą rezultatą pasiekti yra sudėtingiausia tuomet, kai pačios patalpos neatitinka užsakovo poreikių – yra per mažos, netinkamos įmonėje propaguojamam darbo modeliui. Kiekvienai organizacinei struktūrai ir bendradarbiavimo kultūrai reikalinga atitinkamai įrengta erdvė. Pavyzdžiui, mažoje erdvėje gali būti sudėtinga įrengi kabinetinį biurą, todėl gali tekti ieškoti kompromisų.

„Kiek daug laiko įmonės darbuotojai praleidžia individualiose darbo vietose, kaip dažnai posėdžiauja, dalyvauja susitikimuose ir telekonferencijose, kurių darbuotojų darbas reikalauja didelio susikaupimo, o kurių galbūt yra kūrybinis ir paremtas dalinimusi idėjomis – visi šie klausimai yra svarbūs išgryninant biuro funkciją ir interjero sprendimus. Idealiu atveju biuras turėtų atspindėti įmonės struktūrą ir vidinę kultūrą. Dėl to ir kokybiškos darbo aplinkos tikrai verta pasistengti“, – sakė L. Bakienė.