Beveik 900 daugiabučių apsisprendė su valstybės parama pasikeisti dujų balionus

„Džiaugiamės, kad dujų balionų daugiabučiuose namuose keitimo programa sulaukė didelio gyventojų, namų administratorių ir savivaldybių susidomėjimo. Sukurta valstybės paramos sistema padės spręsti įsisenėjusias problemas ir pereiti prie saugių energijos šaltinių – elektros ar gamtinių dujų“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Teikti paraiškas ir gauti paramą galėjo daugiabučiai namai, kurie įtraukti į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) sąrašą. Aktyviausios buvo Kretingos, Molėtų, Anykščių, Vilniaus m., Biržų, Kelmės, Rietavo, Jurbarko, Rokiškio, Trakų, Druskininkų, Skuodo, Pakruojo, Radviliškio, Šilutės, Klaipėdos rajono, Kauno rajono, Panevėžio miesto savivaldybės.

Norintiems pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama ir gauti ją dar šiemet, šios paraiškos privalo būti pateiktos iki 2020 m. spalio 1 d. Iki šios datos laukiamos ir tų daugiabučių paraiškos, kuriems nereikalingas namo bendraturčių sutikimas (balsavimas), o esami ESO tinklai iki pagrindinio namo įvado suteikia galimybę butams gauti valstybės paramą, rekonstruojant tik esamus tinklus butuose.

„ESO aktyviai ėmėsi bendradarbiavimo su Lietuvos savivaldybėmis, teikdama joms visą būtiną informaciją. Nors savivalda turėjo ribotą laiką pasiruošimui, daugiau nei 40 proc. iš VERT sąraše esančių daugiabučių, laiku įgyvendino reikalavimus ir dar šiemet pereis prie elektros ar gamtinių dujų naudojimo maistui ruošti“, – sako ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Visus rangos darbus būtina atlikti iki lapkričio 30 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus. ESO duomenis perduos Lietuvos energetikos agentūrai, kuri administruoja ir teiks finansavimą administratoriams bei gyventojams.

Šiame etape teikiamos šios valstybės subsidijos renkantis elektros energiją: iki 200 eurų (be PVM ) subsidija laiptinės elektros instaliacijai rekonstruoti, iki 200 eurų (be PVM ) subsidija gyventojo bute esančiai instaliacijai sutvarkyti ir iki 200 eurų (be PVM) subsidija elektrinei viryklei įsigyti. Analogiškas valstybės subsidijavimas būtų renkantis gamtines dujas: iki 200 eurų (be PVM ) subsidija būtų skiriama gamtinių dujų skirstymo tinklui laiptinėje įrengti, iki 200 eurų (be PVM ) subsidija bute – gamtinių dujų vamzdynui įrengti ir iki 200 eurų (be PVM) dujinei viryklei įsigyti.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 1900 trijų aukštų ir didesnių daugiabučių namų bei dviejų aukštų su mansardomis, kuriuose maistui ruošti vis dar naudojami dujų balionai, nors tai daryti yra itin nesaugu. Atsisakyti dujų balionų ir pereiti prie saugių energijos šaltinių – gamtinių dujų arba elektros – visi šie daugiabučiai privalo iki 2022 m. pabaigos.

Atsižvelgiant į socialiai jautrių grupių poreikius ir siekiant padėti daugiabučių namų gyventojams pereiti nuo dujų balionų prie saugių energijos šaltinių – elektros ar gamtinių dujų, Vyriausybė iš biudžeto tam šiemet skyrė 15 mln. eurų. Ši programa skirta daugiabučiams, kurie yra trijų aukštų ir aukštesni, taip pat dviejų aukštų gyvenamieji namai, kurių pastogėse bei mansardose įrengtos gyvenamosios patalpos.