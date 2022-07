Beveik 61 tūkst. gyventojų pradės kaupti pensijai antroje pakopoje

Dar 31,7 tūkstančiai atnaujino anksčiau sustabdytų įmokų mokėjimą. Nuo liepos į pensijų fondus bus pervedamas tam tikras procentas nuo šių žmonių atlyginimų bei papildoma valstybės paskata.

„Iki 2019 m. įvykusios pensijų reformos, kasmet savo iniciatyva, pensijų kaupimo sutartis pasirašydavo 40-50 tūkst. naujų dalyvių. Pastarųjų kelerių metų rezultatai panašūs – ar būtų įtraukiami nauji, ar sugrįžtų laikinai pasitraukę iš kaupimo asmenys. Šiemet II-oje pensijų pakopoje pensijai kaupti nusprendė per 60 tūkst. asmenų. Toks skaičius rodo nemažėjantį žmonių sąmoningumą ir atsakingumą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus.

Šių metų pradžioje „Sodros“ pranešimus dėl pensijų kaupimo antroje pakopoje gavo 264 tūkstančiai žmonių. 88,8 tūkstančiai iš jų anksčiau niekada nedalyvavo pensijų kaupime. Įstatymas numato, kad gyventojai įtraukiami į kaupimą kas trejus metus tol, kol jiems sukaks 40 metų. 28,8 tūkstančio įtrauktųjų nusprendė pradėti kaupti.

Pranešimus apie automatinį įmokų atnaujinimą šiais metais gavo ir tie gyventojai, kurie 2019 metais neterminuotai sustabdė pensijų kaupimą. Anksčiau jie buvo pensijų kaupimo dalyviai, jų sukauptos sumos liko pensijų fonduose ir toliau investuojamos, tačiau prieš trejus metus jie nusprendė nebemokėti naujų įmokų. Tokių žmonių buvo beveik 175 tūkstančiai – šiais metais jiems siūlyta atnaujinti įmokų pervedimą. Šia galimybe pasinaudojo 31,7 tūkstančio gyventojų, o 143 tūkstančiai atsisakė įmokų atnaujinimo.

Dar apie 5 tūkstančiai žmonių savarankiškai sudarė pensijų kaupimo sutartis, nors šiais metais jie nebuvo įtraukti į kaupimą ar kviečiami atnaujinti įmokas. Tokia galimybe bet kuriuo metu gali pasinaudoti kiekvienas Lietuvos gyventojas, sulaukęs 18 metų ir draudžiamas pensijų socialiniu draudimu.

„Kaip visuomet, daug dėmesio skyrėme gyventojų informavimui – siuntėme pranešimus į asmenines „Sodros“ paskyras, o tiems gavėjams, kurie neperskaitė informacijos internete – registruotais laiškais. Kiekvienas pranešimą gavęs žmogus turėjo pusę metų apsvarstyti ir priimti jam palankiausią sprendimą. Šiais metais gyventojai buvo aktyvūs, panašu, kad dauguma turi savo nuomonę kaupimo klausimu“, – sako „Sodros“ Registrų tvarkymo skyriaus vedėja Leonora Lizūnienė.

Kiek skiriama kaupimui

Žmonės, kurie tapo II pakopos pensijų kaupimo dalyviais, nuo šiol mokės pensijų kaupimo įmokas pensijų fondams.

Pasirinkus kaupti palaipsniui, 2022 m. įmokos dydis sudarys 2,7 proc. nuo kaupiančiojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos ir 1,2 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio (VDU), kuriuos į pensijų fondą papildomai perves valstybė. Taigi, jei žmogus uždirba 1000 eurų „ant popieriaus“, pasirinkus kintamąjį tarifą kas mėnesį kaupimui bus pervedama 27 eurai nuo jo atlyginimo ir 17,28 eurų valstybės paskatos.

Pasirinkus 3 proc. tarifą valstybė papildomai perveda į pensijų fondus 1,5 proc. nuo VDU. Jei žmogaus atlyginimas 1000 eurų „ant popieriaus“, kiekvieną mėnesį į pensijų fondą keliaus 30 eurų nuo jo atlyginimo ir 21,59 eurų dydžio valstybės įmoka.

Ar galima pasitraukti iš kaupimo

Kaupimas antroje pakopoje yra ilgalaikis įsipareigojimas. Pasirinkę dalyvauti antros pakopos pensijų kaupime žmonės negali atsisakyti kaupimo ir pasinaudoti sukauptomis lėšomis, kol pasieks pensijos amžių.

Jei žmogus neteks darbo, tuo laikotarpiu fondų nebepasieks naujos įmokos. Jau pervestos lėšos bus ir toliau investuojamos. Be to, pateikus prašymą įmokų mokėjimą galima sustabdyti nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių per visą kaupimą.

Antra pensijų pakopa yra pensijų sistemos dalis, o kaupti joje skatina valstybė, kiekvienam kaupiančiajam pridedama lėšų iš valstybės biudžeto. Pensijų sistemos – taip pat ir antros pakopos pensijų kaupimo – tikslas, kad žmogus užsitikrintų reguliarias pajamas senatvėje. Antros pakopos pensijų kaupimas turėtų užtikrinti didesnę pensiją – pajamas, kurias išėjęs į pensiją žmogus gaus kiekvieną mėnesį visą likusį gyvenimą.

Jeigu norima susitaupyti sumą, kuria būtų galima bet kada pasinaudoti, rekomenduojama rinktis kitus taupymo būdus.

Kada vėl gyventojai bus įtraukiami į kaupimą

Tie žmonės, kurie savo pensijai nekaupia papildomai, į dalyvavimą pensijų kaupime įtraukiami kas trejus metus, kol jiems sukaks 40 metų. Taigi, gyventojai, kurie į pensijų kaupimą buvo įtraukti šiais metais ir atsisakė kaupimo, pakartotinai bus įtraukti po trejų metų. Tie, kurie buvo įtraukti į pensijų kaupimą pernai, sulauks kvietimo po dvejų metų ir t.t. Jei žmogus nenori dalyvauti pensijų kaupime, per įtraukimo metų pirmą pusmetį apie tai turi pranešti „Sodrai“.

Automatinis pensijų kaupimo įmokų atnaujinimas tiems gyventojams, kurie 2019 metais sustabdė įmokų mokėjimą, bus kartojamas dar du kartus kas trejus metus, nepriklausomai nuo jų amžiaus.