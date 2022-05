Balandį elektra Lietuvoje pigo 32 proc.

Baltijos šalyse valandinis elektros energijos įkainis svyravo nuo 5 Eur/MWh iki 295,43 Eur/MWh.

Balandį 8 proc., iki 133,80 Eur/MWh, mažėjo ir vidutinė mėnesio „Nord Pool“ biržos sistemos kaina.

Pasak elektros energijos tiekimo bendrovės „Elektrum Lietuva“ direktoriaus Martyno Gigos, vienas veiksnių, nulėmusių elektros energijos kainų kritimą, yra sumažėjęs suvartojimas „Nord Pool“ regione – 2 proc., palyginti su praėjusių metų balandžiu, ir 11 proc., palyginti su šių metų kovu, nes regione buvo šilčiau.

„Kainos mažėjimui įtakos turėjo ir tai, kad balandį Baltijos šalyse vėjo jėgainių pagamintos energijos kiekis išaugo 52 proc., palyginti su kovo duomenimis. Elektros energijos srautai iš Švedijos SE4 prekybos zonos į Baltijos šalis sumažėjo 13 proc., o srautai iš Suomijos – 11 proc.“, – sako M. Giga.

Lietuvoje augo elektros vartojimas, mažėjo gamyba

Bendras elektros energijos suvartojimas Baltijos šalyse balandį sudarė 2 254 GWh, t. y. 5 proc. daugiau nei per šį laikotarpį pernai. Lietuvoje buvo suvartota 1 007 GWh elektros energijos, t. y. 8 proc. daugiau nei praėjusių metų balandį. Latvijoje balandį elektros vartojimas sumažėjo 3 proc., iki 561 GWh, o Estijoje elektros energijos suvartota 7 proc. daugiau, t. y. 687 GWh.

Balandį Baltijos šalyse buvo pagaminta 1 477 GWh elektros energijos, t. y. 3 proc. mažiau nei kovą. Lietuvoje, palyginti su kovo duomenimis, energijos gamyba taip pat smuko 14 proc., buvo pagaminta 354 GWh elektros energijos. Tuo metu Latvijoje pagamintos elektros energijos kiekis, palyginti su ankstesniu mėnesiu, išaugo 42 proc. – buvo pagaminta 636 GWh elektros energijos. Estijoje gamyba krito 27 proc., iki 487 GWh.

Balandį, palyginti su kovo duomenimis, bendras Baltijos šalyse pagamintos reikalingos elektros energijos kiekis padidėjo ir pasiekė 66 proc. Lietuva pasigamino 35 proc. šaliai reikalingos elektros energijos, Latvija – 113 proc., Estija – 71 proc.

Praėjusį mėnesį „Latvenergo“ hidroelektrinėse (HE) buvo pagaminta 555 GWh elektros energijos, t. y. 58 proc. daugiau nei kovą ir 10 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2021 m. „Latvenergo“ šiluminėse elektrinėse (ŠE) pagaminta 9 GWh elektros, t. y. 77 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai, tačiau 27 proc. daugiau nei kovą. Žemą „Latvenergo“ ŠE gamybą lėmė ne tik didelis HE pagamintos energijos kiekis, bet ir dėl priežiūros darbų neveikiantis ŠE 2-2 energijos blokas.