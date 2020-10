Ar dabar tinkamas laikas investuoti į kriptovaliutas

Kriptovaliutos – kas tai

Neabejotinai esate girdėję apie kriptovaliutą, tačiau jei labai tiksliai nesuvokiate, kas tai yra, pabandysime paprastai, žmonių kalba, paaiškinti. Kriptovaliuta yra tiesiog skaitmeninė valiuta, kurios veikimui nereikia jokio banko. Ji veikia platformoje, angliškai vadinamoje „blockchain“, lietuviškai skambėtų kaip blokų grandinė – decentralizuota vieša transakcijų saugojimo sistema. Bitkoinai yra savotiškai „kasami“ ir už tai gaunamas pelnas. Kasti bitkoinus gali bet kas to panorėjęs ir, kadangi, pavedimai turi būti patvirtinti net dviejų individų, nelieka poreikio centriniam bankui jų kontroliuoti, todėl visa ši sistema ir vadinama decentralizuota. Gera žinia ta, kad jums visiškai nereikia kasti bitkoinų, kad jie jums priklausytų. Pakanka tiesiog investuoti į kriptovaliutas, ką dauguma žmonių šiuo metu ir daro, per prekybos įmones.

Situacija šiuo metu

Tačiau, ar praėjus nemažai laiko po kriptovaliutų atsiradimo, į jas investuoti yra vis dar gerai idėja? Ar, apskritai, šie neįtikėtini ir kai kam ganėtinai sudėtingi 2020 metai yra geras laikas atlikti tokio tipo investicijas? Metai, kaip nė vieni kiti buvo ir vis dar yra įdomūs ir investicijų prasme galima juos pavadinti tikru pasivažinėjimu amerikietiškais kalneliais būtent dėl kainų svyravimų, susijusių su pandemija. Bitkoinų vertė buvo pakilusi net iki 9000 Amerikos dolerių ir nukritusi iki 4000 Amerikos dolerių, iki kol susinormalizavo ir apsistojo ties maždaug 6600 Amerikos dolerių. Ir tokie kainų svyravimai bei šokinėjimai yra stebimi didžiausi nuo pat 2017 metų.

Naujausias bitkoinų, kaip ir didžiosios daugumos kitų kriptovaliutų, vertės augimas gali būti susijęs su Jungtinių Amerikos Valstijų federalinio rezervo sumažinimu. Šis veiksmas buvo atliktas, kad būtų sumažinta koronaviruso padaryta žala visai ekonomikai. Kadangi rinkoje yra ribotas bitkoinų skaičius, kai kurie mano, kad jie neturėtų būti linkę į tokį devalvavimą, nes naujų kasamų bitkoinų kiekis visada mažėja. Būtent dėl to ir dėl padidėjusios paklausos rinkoje, ir dėl sumažėjusio tiekimo, jų vertė vėl turėtų išaugti. Tokios tendencijos, kaip paklausos ir tiekimo santykis, ir turėtų išauginti jų vertę, pasak „eToro“ eksperto Simono Peterso.

Apskritai, kriptovaliutos tapo populiarios dar 2008 metais, po didelės visą pasaulį apėmusios krizės. Tuo metu, kai rinkoje didžiąją dalį užėmė tradicinės akcijos ir investicijos. Šiuo metu stebimi taip pat panašūs reiškiniai – vos prasidėjus pirmajai koronaviruso bangai, pervedimų, pirkimų bei pardavimų operacijų kiekiai prekybos platformose taip pat išaugo.

Gegužės mėnuo ir bitkoinų sumažėjimas

Yra dar viena priežastis, dėl kurios vertėtų rimtai apsvarstyti apie investiciją į kriptovaliutą dar 2020 metais. Bitkoinų sumažėjo per pusę šių metų gegužės mėnesį, o tai reiškia, kad ir prieinamų įsigyti ar parduoti bitkoinų skaičius taip pat sumažėjo per pusę. Sumažėjęs gebėjimas prikasti pakankamai bitkoinų, dėl pandemijos išaugusi jų paklausa ir dar keletas veiksnių gali sukelti tikrą naują pirkimo revoliuciją bei kainų šuolį.

Jei vadovausimės ir atkreipsime dėmesį į buvusias tendencijas praeityje, būtent toks bitkoinų sumažėjimas net per pusę, gali iššaukti jau buvusią situaciją – staigų bitkoinų vertės išaugimą rinkoje. Pirmasis stebėtas dvigubas sumažėjimas dar 2012 metais, bitkoinų vertę padidino net 8 proc. per ateinančius metus, o antrasis panašus reiškinys stebėtas jau 2016 metais, kuomet bitkoinų vertė išaugo 2 proc. per artimiausius 18 mėnesių.

Bitkoinai tampa vis stipresni

Kriptovaliutos rinka 2020 metais teikia daug vilčių. Palyginus tai, kas buvo vos prieš gerus 2 metus, technologijos itin sparčiai išsivystė ir toliau vystosi tiesiog kosminiu greičiu bei sugeba pritraukti daugybę institucinių investuotojų. Tokie įvykiai kaip „Visa“ partnerystės įgyvendinimas su „Coinbase“ ar „Facebook“ bandymas įsitraukti į skaitmeninės valiutos pasaulį, tiesiog parodo, kad kriptovaliuta dar ilgai išliks rinkoje.

Būsimi turto paveldėtojai ir kriptovaliuta

Vertėtų atkreipti dėmesį ir į pateiktą naujausią ataskaitą bei tyrimą, kurį atliko „Kraken“, susijusį su kriptovaliuta. Pasak jo, jei Amerikos naujojo tūkstantmečio karta, angliškai vadinami „milenialsai“, investuotų bent 5 proc. savo paveldėto turto į bitkoinus, galėtų bitkoinų kainą kilstelėti net iki 350 000 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių dar nesulaukus 2044 metų. Ir toks šuolis suteiktų net 70 trilijonų Amerikos dolerių nuo 971 bilionų Amerikos dolerių investicijos. Būtent dėl šio spėjimo bei ateities vizijos, manoma, kad jaunoji karta ateityje turės gerokai daugiau galimybių investuoti, palyginus su dabartiniais vyresniais amerikiečiais. Ir visa tai vyks dėl geresnio ir saugesnio bitkoinų vertinimo.

Bitkoinų ketvirtoji era

Pasak analitikų, bitkoinai šiuo metu pereina į vadinamą ketvirtąją erą, kurioje prognozuojamas itin didelis šuolis, palyginus su buvusiomis eromis. Turėtume stebėti bitkoinų kainos šoktelėjimą net iki 100 000 Amerikos dolerių per ateinančius 2 metus.

Koronavirusas ir jo pasekmės kriptovaliutai

Dėl masinių tiek laikinų, tiek visiškų atleidimų iš darbo visame pasaulyje, žmonių pirma savisaugos reakcija buvo pereiti prie grynųjų pinigų didesnio disponavimo. Tai reiškia, kad buvo pradėtos pardavinėti įvairios investicijos, įskaitant tiek bitkoinus, tiek kitas kriptovaliutas, tokias kaip eteris. Dėl to ir buvo stebimas bitkoinų kainų kritimas drauge su kitų akcijų kainų kritimu. Valstybių pažadėtos išmokos jau pasiekia arba pasieks ir bus išmokėtos žmonėms ir kai viskas aplinkui kažkiek nurims ir grįš į senąsias vėžes, žmonės vėl pradės investuoti, tad bitkoinai vėl atsidurs toje sėkmingų investicijų lentynoje. Įdomu tai, kad sandorių skaičius gerokai padidėjo būtent kovo mėnesį, nepaisant, kad kaina tikrai krito. Drąsiai galima sakyti, kad kai matomas rinkos sandorių padidėjimas, kainų šuolis taip pat būna visai šalia.

Reikia grynųjų

Jei susiduriate su situacija, kai jums greitai reikia lėšų, dažniausiai tiesiog kažką parduodate. Bet kas ir bet kada gali susidurti su sudėtingomis situacijomis, kai tiesiog nėra kitos išeities. Tačiau tikrai yra alternatyva pardavimui. Atsiranda vis daugiau platformų, kurios gali pasiūlyti paskolas, paremtas kriptovaliuta. Ir tokia paslauga tampa vis populiaresnė. Didelio kiekio bitkoinų savininkai dažniau renkasi gauti paskolas naudojant jų turimą kriptovaliutą, nei tiesiog pasirinkdami kriptovaliutos pardavimą.

Tad, koks sprendimas?

Kol kas padėtis tiek rinkoje, tiek visame pasaulyje nėra aiški dėl įsigaliojusių ir vis besitęsiančių ribojimų, tad daugybė verslų praranda savo vertę, o kai kurie tiesiog neišgyvena. Dėl šios priežasties tradicinės akcijos taip pat staigiai netenka tiek savo vertės, tiek populiarumo. Tad, ar galima sakyti, kad kriptovaliutą apskritai galima svarstyti kaip saugų investicinį sprendimą 2020 metais? Visa rinka pastaruoju metu yra itin kintanti, tačiau užkietėję investuotojai bei tikri profesionalai yra linkę rizikuoti ir bandyti savo laimę su kriptovaliutomis. Nes būtent dabar yra tinkamas laikas vėl atsigręžti ir įvertinti kriptovaliutas ir jų vertę.