Apklausa: alkoholio vartojimas auga, daugėja jį vartojančių retkarčiais

Alkoholio vartojimas Lietuvoje auga, be to, daugėja retkarčiais jį vartojančių žmonių, jie renkasi įvairesnius gėrimus. Panaši situacija yra ir Latvijoje bei Estijoje, rodo rinkos tyrimų bendrovės „NielsenIQ“ atlikta Baltijos šalių gyventojų apklausa.

Pasak „Nielsen“ vadovės Baltijos šalyse Ilonos Lepp, alkoholį dabar vartoja daugiau žmonių nei prieš kelerius metus.

„Lygindami 2018 metų ir šių metų pirkėjų elgesio tyrimų duomenis matome, kad alkoholio vartojimas ne mažėjo, o paaugo. Nors Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, nebepirmaujame Europoje pagal vienam asmeniui tenkantį išgerto alkoholio kiekį, tačiau mūsų šalyje daugėja alkoholio vartotojų, tik jie vartoja rečiau, taip pat renkasi įvairesnius alkoholinius gėrimus“, – pranešime sakė I. Lepp.

Anot tyrimo, šiemet alkoholį mažiausiai kartą per savaitę vartojo 29 proc. 20-64 metų Lietuvos gyventojų – 2 punktais daugiau nei 2018 metais, mažiausiai kartą per mėnesį – 65 proc. (2018 metais – 62 proc.), mažiausiai kartą per metus – 92 proc. (88 proc.).

Latvijoje ir Estijoje mažiausiai kartą per savaitę alkoholį vartojančiųjų yra nežymiai daugiau nei Lietuvoje, o kartą per mėnesį ar per metus – nedaug mažiau.

Populiariausias gėrimas yra alus – nors kartą per mėnesį jį renkasi 35 proc. 20-64 metų gyventojų, taip pat vynas (33 proc.). Toliau rikiuojasi viskis (13 proc.), brendis (12 proc.) ir degtinė (11 proc.).

Anot tyrimo, pastaraisiais metais labiausiai stebimas degtinės populiarumo mažėjimas, o vartojančiųjų viskį skaičius auga, be to, auga ir nestiprių alkoholinių gėrimų vartojimas.

„Tikėtina, kad tokius pokyčius paskatino pandemija ir karantinas – buvo apribotos susibūrimų galimybės, žmonės daugiau laiko leido namuose, tad dažniau pirko lengvus alkoholinius gėrimus, tokius kaip alų, vyną, putojantį vyną, šampaną, sidrą, arba patys gaminosi kokteilius namuose“, – teigė I. Lepp.

Latvijos gyventojai dažniau vartoja vyną, traukines ir konjaką, Estijos – sidrą ir džiną.