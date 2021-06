30 laipsnių karštis – iššūkis ir darbdaviams: neužtikrinus saugumo priemonių, gresia didelės baudos

Lauke kepinant saulei, vieni darbininkai tiesia vamzdžius per Vilnių. Tačiau dirbant tokiomis sąlygomis, reikia ir pailsėti. Darbininkai sako, kad ilsisi dešimt minučių per valandą ir net neskaičiuoja, kiek butelių vandens per dieną išgeria.

Lauke tvyrant 30 laipsnių karščiui, poilsiui įrengtos specialios patalpos su oro vėdinimo sistema.

„Svarbiausia, yra, kur pailsėti. Suteiktos galimybės“, – teigė darbų vadovas.

Darbų vadovas tikina, kad kepinant saulei sumažėjo darbo našumas, bet tokiomis sąlygomis, sako, nieko jau nepadarysi: „Tokiom dienom ir anksčiau dirbam – pradedam nuo ryto anksčiau. Ir anksčiau baigiam, ir dienos pertraukos būna ilgesnės. Manau, mes stebim darbuotojus“.

Yra specialiai atvežta vandens buteliukais, kad būtų galima skaičiuoti, kiek kas išgeria.

Kitoje statybvietėje darbuotojai taip pat pasirūpinę vandens atsargomis. Šio objekto statyba užsiimantys plėtotojai sako dėl tokių karščių ėmęsi papildomų saugos priemonių: „Atskirai net žmogus sėdi, tikrina, kad darbininkai kas valandą turėtų tą papildomą dešimties minučių pertrauką“.

O kad statybininkai gerai jaustųsi ir darbai nestotų, – aiškino statybų plėtotojas.

Statybų vadovė Justė Indriūnienė čia praleidžia visą dieną. Dabar, sako, ne tik darbus sužiūrėti tenka, bet ir nuolat priminti gerti vandenį: „Stengiamės kas valandą priminti, praeinam pro objektą. Stengiamės pažiūrėt, kad būtų ir apsirengę, nes mėgsta per karštį išsirengt, ir kad eitų į pertraukėles, kad atsigertų ir pailsėtų pavėsyje“.

Kepinant saulei pagal įstatymą darbuotojams priklauso papildomos pertraukos. „Natūralu, kad žmonės labiau pavargsta ir dar lėčiau dirba“, – aiškino statyba užsiimantis plėtotojas.

O poilsiui įrengti atskiri vagonėliai, kur statybininkai „arba pasėdi, arba paguli“, – sakė J. Indriūnienė. Ji sako, ten kur kas vėsiau nei pavėsyje, nors nėra įrengtos oro vėsinimo sistemos.

O darbo inspekcija aiškina, kad tokiomis oro sąlygomis pertraukos darbuotojams turėtų būti savaime suprantamos.

„Reikia dirbti apsirengus tinkamais drabužiais ir turėti galvos apdangalą, turėtų statybvietėse ar kitose darbo vietose būti įrengtos patalpos tinkamai atsivėsinti. Kad darbuotojai galėtų atsigerti ir pasislėpti nuo saulės spindulių“, – aiškino darbo inspekcijos vyriausiasis patarėjas Liutauras Vičkačka.

L. Vičkačka sakė, kad dėl netinkamų darbo sąlygų skundų nesulaukia daugiau nei įprastai: „Sulaukiam pavienių skambučių, pavienių skundų, pasiteiravimų, kaip reikėtų dirbti ir kaip organizuoti darbą tokiomis karštomis dienomis“.

Darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų nesilaikymas darbdaviams užtraukia baudą nuo 250 iki 800 eurų.