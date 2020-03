Visa informacija apie koronavirusą – vienoje vietoje

„Labai svarbu visiems suprasti, kad šiuo metu svarbiausia žmonėms – gauti tikslią ir teisingą informaciją, todėl būtinas vienas aiškus informacijos šaltinis“, – sakė Visuomenės informavimo dėl koronaviruso grupės vadovas Giedrius Surplys.

Taip pat visu pajėgumu veikia ir koronaviruso karštoji linija. Paskambinęs trumpuoju telefono numeriu 1808, gyventojas galės pasirinkti pageidaujamą konsultaciją dėl sveikatos priežiūros ir prevencijos priemonių, nedarbingumo gavimo, darbo teisės ir ginčų, viešosios tvarkos, karantino sąlygų pažeidimų, informacijos keliaujantiems asmenims.

Be to, svarbu, kad koronaviruso karštoji linija yra pritaikyta ir klausos negalią turintiems žmonėms. Jie, kaip ir visi kiti asmenys, keliavę užsienyje ar turėję sąlytį su patvirtintu ar tikėtinu ligos atveju, per 14 dienų laikotarpiu pakilus temperatūrai, atsiradus kosuliui ar dusuliui, gali pasinaudoti koronaviruso karštąja linija – užsiregistruoti tyrimui dėl koronaviruso infekcijos mobiliuosiuose punktuose.

Tarpininkaujant gestų kalbos vertėjui ir informavus, kad pagalba reikalinga turinčiajam klausos negalią, su juo toliau bus bendraujama trumposiomis SMS žinutėmis. Taigi mobiliųjų punktų darbuotojai iš anksto bus informuoti, kad atvykstantis tirtis žmogus yra kurčias, o jam atvykus į punktą, bus galima užtikrinti tiek jo, tiek punkto darbuotojų saugumą ir tinkamai paimti ėminį koronaviruso infekcijai nustatyti.