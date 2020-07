Vilniuje – klastinga infekcija: mažametis dvi savaites praleido reanimacijoje

Santaros klinikų Vaikų ligoninės reanimacijoje jau dvi savaites gulinčiam šešerių metų berniukui nustatytas hemolizinis ureminis sindromas, kurį sukelia žarnyno lazelės E. coli bakterijos. Per savaitę ši, kartais net mirtina liga, nustatyta iš viso keturiems vaikams. Visi jie iš Vilniaus ir Vilniaus apskrities.

„Viskas prasidėjo nuo pilvo skausmo. Paskui tas skausmas buvo stipresnis. Jis suaktyvėjo. Vaikas pradėjo viduriuoti. Bandėme duoti nuo skausmo vaistų, važiavome pas gydytojus. Patikrino šlapimą – lyg žarnyno infekcija, nieko baisaus niekas nematė“, – LNK pasakojo mažamečio berniuko mama.

Tačiau po kelių vizitų pas medikus, vaikas visai nusilpo, teko kviesti greitąją medicinos pagalbą. Berniukas buvo skubiai nuvežtas į Santaros klinikas.

„Tai yra labai reta liga – pasitaiko nuo dviejų iki trijų atvejų šimtui tūkstančių gyventojų. Vaikams dažniausiai iki penkerių metų. Tačiau per savaitę (atvežė) keturis vaikus. Mus tikrai sujaudino ir suneramino“, – neslėpė Santaros klinikų vaikų neurologė Rimantė Čerkauskienė.

Minėti keturi apsikrėtusių vaikų atvejai – iš Vilniaus ir Vilniaus apskrities. Tik vienam iš pacientų pasireiškė lengvesni simptomai. Kitiems teko prijungti dializės aparatus ir kovoti už jų gyvybes.

Pasak vaikų neurologės, dažniausiai maždaug pusei sergančių vaikų išsivysto inkstų nepakankamumas, visiškai nustojama šlapintis. Medikės teigimu, jei liga nepastebima laiku, ji gali baigtis net mirtimi.

Hemolizinis ureminis sindromas – tai liga, kuria apsikrečiama valgant nepakankamai apdorotą ir neišvirtą mėsą, geriant nepasterizuotą ar užterštą vandenį. Taip pat valgant neplautas daržoves ar vaisius. Infekcija gali būti perduodama vieno žmogaus kitam kontakto keliu.

Manoma, kad apsikrėsti galima maudantis vandens telkiniuose, esančiuose netoli gyvulių ūkio. Ligos simptomai pasireiškia per penkias-dešimt parų.

„Mamos pastebėjo, kad vaikai mažiau šlapinasi. Vietoj to, kad žmogus šlapintųsi 5-6 kartus per parą, šlapinasi du kartus per parą“, – pastebi R. Čerkauskienė.

Kaip teigima, susirgti šia pavojinga liga gali ne tik vaikai, – itin pažeidžiami ir senyvo amžiaus žmonės. E. Coli bakterija ypač aktyvi vasarą. Todėl medikai ragina dažniau plauti rankas, daržoves ir vaisius. Valgyti tik gerai apdorotą maistą bei nesimaudyti nešvariuose vandens telkiniuose.