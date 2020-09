A. Veryga apie koronaviruso „ekspertus“: kuo mažiau žinai – tuo daugiau žinai

Viešojoje erdvėje sklando daugybė nuomonių – vieni įsibauginę ir ragina imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų apsisaugota nuo koronaviruso, kiti teigia, kad pavojus gerokai perdėtas ir nėra pagrindo nerimauti. Šiuo klausimu skirtingas nuomones turi medikai, mokslininkai, valdžios žmonės ir eiliniai piliečiai.

Medicinos mokslų daktaras imunologas A. Darinskas mano, kad koronaviruso grėsmė yra gerokai perdėta.

„Mažiau žiūrėkit siaubo filmų! Visi mes persirgsime, tai neišvengiama, įgausime imunitetą ir bus kaip su kiaulių gripu, kai mirtingumas yra 1 iš 5000“, – sakė A. Darinskas. Jis išreiškė abejonę ir dėl to, kad kaukės apsaugo nuo viruso.

„Kaukės 100 proc. neapsaugo, bet jokios gydymo įstaigos mums nepadės, jei visi vienu metu susirgsime“, – apie tai, kodėl būtina dėvėti kaukes, atsakė A. Veryga.

A. Darinskas taip pat kalbėjo apie tai, kad antroji viruso banga nebus tokia pavojinga ir nusineš mažiau mirčių nei pirmoji. Tačiau A. Veryga laikosi nuomonės, kad kol kas per anksti daryti išvadas: „Nespėliokim ir nespekuliuokim, koronaviruso statistiką žinosime tik kitų metų viduryje, dabar dar per anksti daryti išvadas“.

A. Verygos ir A. Darinkso diskusijas papildys ir kitų garsių mūsų mokslininkų ir profesorių – Eduardo Vaitkus, Saulius Čaplinsko, Rūtos Ustinavičienės – nuomonės, taip pat reportažai su garsiais Lietuvos žmonėmis, kurie jau persirgo šiuo virusu: Ugnius Kiguolis, Justina Ragauskaitė ir Jonas Sakalauskas dalinsis patirtimi apie ligos eigą, požymius, potyrius ir poveikį sveikatai.

„Kuo mažiau žinai – tuo daugiau žinai. Mokslas dar ne viską išsiaiškino apie šį virusą, bet pas mus yra tokių, kurie jokių atitinkamų mokslų nebaigę, bet kažkodėl galvoja, kad žino daug daugiau ir garsiai apie tai kalba“, – A. Veryga skeptiškai atsiliepė apie kai kuriuos visuomenėje garsiai besireiškiančius asmenis.

