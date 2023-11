Valstybinė ligonių kasa – apie PSD garantijas sergantiesiems cukriniu diabetu

Pernai net 155 tūkst. šalies gyventojų sirgo 1 arba 2 tipo cukriniu diabetu, rodo Higienos instituto duomenys. Kitaip tariant, tiek gyventojų turėjo gliukozės reguliavimo sutrikimą, kuris nekontroliuojamas gali sukelti kraujagyslių ligas, polineuropatiją, inkstų ir kitų organų pažeidimus, aklumą ir kitas ligas. Kontroliuoti ligą ir palengvinti gyvenimą ja sergant padeda iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamos sveikatos priežiūros paslaugos ir medicinos pagalbos priemonės (MPP).

Glikozilinto hemoglobino ir kiti tyrimai

Siekiant išvengti cukrinio diabeto komplikacijų, būtina rūpintis savo mityba, gyvensena, emocine būsena, jei reikia – vartoti vaistus. Be to, labai svarbu stebėti, kiek yra veiksmingos šios priemonės ir taikomas gydymas. Veiksmingumui nustatyti reikalingas glikozilinto hemoglobino tyrimas, kurį gali skirti šeimos gydytojas. Tyrimas parodo ne momentinę gliukozės koncentraciją kraujyje, bet jos pokyčius per pastaruosius 3 mėnesius, pagal kuriuos prireikus koreguojama ligos kontrolė ir gydymas. Toks tyrimas turėtų būti atliekamas 4 kartus per metus.

Valstybinės ligonių kasos (VLK) duomenimis, per tris šių metų ketvirčius jau atlikta 246,4 tūkst. glikozilinto hemoglobino tyrimų už daugiau nei 6 mln. eurų iš PSDF.

Diabetu sergantiems suaugusiesiems 1 kartą per metus PSDF lėšomis taip pat nustatomas albumino ir kreatinino santykis vienkartiniame rytinio šlapimo tyrime arba albumino kiekis paros šlapime, glomerulų filtracijos greitis. Šie tyrimai padeda pastebėti prasidedančius inkstų funkcijos pakitimus.

Insulino pompos

Sergantiesiems 1 tipo diabetu gyvybiškai būtinos yra nuolatinės insulino injekcijos, o insulino pompa garantuoja reikiamą insulino kiekį organizme visą parą. Todėl sergantiesiems 1 tipo cukriniu diabetu, kuriems pagal indikacijas reikalinga ir skiriama insulino pompa (pavyzdžiui, vaikams iki 12 metų, kai gydymas insulino injekcijomis laikomas netinkamu ar nepatogiu, arba moterims nėštumo metu, kt.) pompos nuoma ir vienkartinių keičiamųjų dalių rinkinys insulinui suleisti į poodį apmokami iš PSDF.

Gydymą insulino pompa skiria tretinio lygio gydymo įstaigos gydytojų konsiliumas. Pacientas, kuriam skirtas toks gydymas, turi kreiptis į įmonę, su ligonių kasa turinčią sutartį dėl insulino pompų nuomos išlaidų kompensavimo. Įmonė pasirašo sutartį su pacientu dėl prietaiso išdavimo, garantinės bei nuolatinės priežiūros ir keičiamųjų dalių tiekimo. Įmonių sąrašas skelbiamas ligonių kasų svetainėje.

Šiemet iš PSDF jau kompensuotos insulino pompų nuomos išlaidos daugiau nei 900 pacientų. Tam reikalinga PSDF lėšų suma viršijo 2 mln. eurų.

Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės

Cukriniu diabetu sergantiems žmonėms ligonių kasos apmoka kasdienei sveikatos priežiūrai reikalingus vaistus ir MPP.

1 tipo diabetu sergantiems vaikams ir kitiems pacientams iki 24 metų gali būti apmokama net iki 1 800 juostelių, nuo 24 metų – iki 1 200 diagnostinių juostelių per metus. Pavyzdžiui, kai pacientas naudoja tik diagnostines juosteles ir jam nekompensuojamos insulino pompos su integruotais nuolatinio gliukozės kiekio matavimo jutikliais ar nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema. 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems ir vartojantiems insuliną žmonėms nuo 24 metų gali būti kompensuojama iki 600 juostelių per metus.

Be to, nuo šių metų liepos adatos insulino švirkštikliams kompensuojamos ir suaugusiems pacientams, sergantiems 1 arba 2 tipo cukriniu diabetu ir naudojantiems specialų švirkštiklį insulinui suleisti. Kompensuojama 1 insulino švirkštiklio adata per parą.

Pacientams, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu, kompensuojamos nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos, jeigu nėra kompensuojamas kitas gliukozės matavimo būdas. Šią stebėjimo sistemą gali išrašyti gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas. Sistemą galima įsigyti vaistinėse.

VLK duomenimis, šiemet iki lapkričio mėnesio 252,6 tūkst. diabetu sergančių žmonių gydymui išrašytiems kompensuojamiesiems vaistams ir MPP apmokėti prireikė per 35 mln. eurų iš PSDF. 40 proc. visų diabetu sergančių pacientų priemokos buvo visiškai apmokėtos ir siekė net 1,2 mln. eurų.

Primename, kad nuo liepos 1 d. kompensuojamuosius vaistus su mažiausia priemoka įsigyjantiems pacientams kaupiasi priemokų krepšelis, kurį viršijus iš valstybės biudžeto padengiamos tolesnės pacientų išlaidos vaistams iki metų pabaigos. Diabetu sergantiems pacientams pagal šią tvarką padengta priemokų suma jau siekia 225 tūkst. eurų.

Regos patikra ir akinių lęšiai

Cukrinis diabetas ilgainiui gali pažeisti akis, todėl šia liga sergantiems suaugusiesiems 1 kartą per metus gali būti paskirtas regėjimo aštrumo, retinopatijos įvertinimas. Be to, visiems cukriniu diabetu sergantiems žmonėms kompensuojamos akinių lęšių išlaidos, jei reginčiosios akies aštrumas su visiška korekcija neviršija 0,5 regėjimo aštrumo vienetų. Paprastųjų akinių lęšių kompensuojamoji suma yra 95 eurai, sudėtingųjų – 148 eurai. Vaikams pagal gydytojų siuntimą akinių lęšiai kompensuojami kartą per metus, o suaugusiesiems – kartą per 2 metus.

Ortopedijos techninės priemonės

Esant tokių cukrinio diabeto komplikacijų padarinių kaip pėdų, kulkšnių, kojų tinimas ir pėdų opos, 2 kartus per metus kompensuojamas ortopedinės avalynės ir batų įdėklų įsigijimas. Po operacijos dėl diabetinės pėdos pažeidimo (Šarko sąnario) apmokamas kulkšnies-pėdos įtvaras. Šias priemones skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, ortopedas traumatologas arba chirurgas. Dėl sunkių cukrinio diabeto komplikacijų praradus dalį galūnės, gydytojų konsiliumas gali skirti iš PSDF apmokamus blauzdos protezus su silikonine mova. Sergantiesiems cukriniu diabetu ši ortopedinė avalynė ir galūnių protezai kompensuojami 100 proc. bazinės kainos.

Be to, 4 kartus per metus šeimos gydytojas arba gydytojas endokrinologas diabetu sergantiems apdraustiesiems gali skirti ligonių kasų apmokamą gydomąjį pedikiūrą, turintiems diabetinę pėdą – iki 24 jos priežiūros paslaugų per metus.

Medicininė reabilitacija

Diagnozavus lėtines cukrinio diabeto komplikacijas po gydymo stacionare diabetu sergantiems suaugusiems pacientams gali būti skiriama ambulatorinė medicininė reabilitacija. Ambulatorinė arba stacionarinė medicininė reabilitacija taip pat gali būti skiriama dėl tam tikrų su cukriniu diabetu susijusių komplikacijų, pavyzdžiui, stacionarinė reabilitacija – po gydymo stacionare diabetinės pėdos sindromo atveju esant ortopedinių priemonių poreikiui.

Cukriniu diabetu sergantiems vaikams gali būti skiriama ambulatorinė medicininė reabilitacija, taip pat stacionarinė reabilitacija, kai ilgiau nei 2 savaites užsitęsia glikemijos nestabilumas arba svyruoja insulino poreikis, arba glikozilinto hemoglobino rodiklis yra daugiau nei 6,5 procento.

Dėl medicininės reabilitacijos poreikio sprendžia gydantis gydytojas, gydymą parenka, skiria ar rekomenduoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Turintiems siuntimą į reabilitaciją pacientams tereikia pasirinkti pageidaujamą gydymo įstaigą, dėl reikiamų paslaugų sudariusią sutartį su ligonių kasomis, užsiregistruoti ir atvykti. Sutartį dėl reabilitacijos paslaugų su ligonių kasomis turinčių įstaigų sąrašą galima rasti ligonių kasų interneto svetainėje.