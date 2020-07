Vaistinių asociacija: pacientai tampa stringančios e. sveikatos sistemos įkaitais

Pirmadienį vakare sutrikus Registrų centro aptarnaujamai e. sveikatos sistemai, Lietuvoje veikiančios daugiau nei 1300 vaistinių antrą dieną iš eilės susiduria su sudėtingais iššūkiais aptarnaujant pacientus. Įprastai kiekvieną dieną su e. receptais įsigyjama apie 50 tūkst. vienetų. vaistų. Tačiau jau antrą dieną iš eilės gyventojų su e. receptais vaistinės aptarnauti negali.

O kas bus, jei susidursime su kur kas rimtesnėmis piktybiško kenkimo, įsilaužimų problemomis?

„Žmogui, neturinčiam sveikatos problemų, nėra lengva suprasti, ką išgyvena sergantis žmogus, kuriam vaistų reikia čia ir dabar. Deja, tenka konstatuoti, kad pacientai tampa jau ne pirmą kartą stringančios e. sveikatos sistemos įkaitais“, – išplatintame pranešime spaudai teigia Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė Kristina Nemaniūtė-Gagė.

Kristina Nemaniūtė-Gagė. Vaistinių asociacijos nuotr.

Pranešime teigiama, kad šiuo metu valstybinės institucijos ruošia tvarką, pagal kurią receptinius vaistus taip pat bus leidžiama įsigyti nuotoliniu būdu, tačiau tik jungiantis per e. sveikatos sistemą. Perkant receptinius vaistus, prieiga per vaistinių sukurtas, tinkamai veikiančias ir padidėjusias perkrovas karantino metu sėkmingai atlaikiusias elektroninės prekybos sistemas nebus leidžiama.

Šįkart milijonus pacientų aptarnaujanti sistema išėjo iš rikiuotės dėl elementarios priežasties – gausaus lietaus.

„Kitaip tariant, e. sveikatos sistemos galimybės bus plečiamos ir toliau, visiškai nesirūpinant plano B sukūrimu. Šįkart milijonus pacientų aptarnaujanti sistema išėjo iš rikiuotės dėl elementarios priežasties – gausaus lietaus. O kas bus, jei susidursime su kur kas rimtesnėmis piktybiško kenkimo, įsilaužimų problemomis?“ – kelia klausimą K. Nemaniūtė-Gagė.

Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė teigia, kad apmaudžiausia, jog tokioje situacijoje pacientų interesai paliekami likimo valiai, o jiems galintys padėti vaistininkai priversti toliau būti nežinioje.

K. Nemaniūtė-Gagė pranešime pabrėžia, kad vaistinėse dirbantys specialistai šiuo metu deda visas pastangas, bandydami susisiekti su pacientų gydytojais, kad galėtų skirti skubiai reikalingų medikamentų. Visgi Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė atkreipia dėmesį, kad dėl to keleriopai padidėjo darbo krūviai, padaugėjo stresinių situacijų tiek pacientams, tiek vaistininkams, be to, neišvengiamai sulėtėjo klientų aptarnavimas. Todėl Lietuvos vaistinių asociacija prašo pacientų kantrybės ir supratimo, jei vaistininko konsultacijos ar reikiamų medikamentų tektų palaukti ilgiau nei įprasta. Tuos pacientus, kuriems nėra būtinybės vaistų įsigyti skubiai, asociacija kviečia kreiptis į vaistines vėliau.