Vaistininkė pataria, kaip slaugyti COVID-19 sergantį artimąjį

„Jeigu savo namuose slaugote COVID-19 sergantį asmenį, turėtume žinoti du svarbius dalykus – yra taisyklių, kurių turėtume laikytis, norėdami apsisaugoti nuo galimo užsikrėtimo COVID-19, ir vaistinių preparatų, kurie gali padėti palengvinti sergančiojo jaučiamus simptomus“, – teigia V. Bečelytė.

Sergančiojo pareigos

Vaistininkė primena, kad, remiantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu, ligonis privalo laikytis šių izoliavimosi namuose pareigų:

• Nevykti viešuoju transportu atlikti reikalingų tyrimų ar į izoliacijos vietą; nepalikti jos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo. Visą izoliavimosi laiką nepriimti svečių (lankytojų) ir laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų.

• Maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti artimieji, kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės.

• Kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę. Pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams – karščiavimui, kosuliui, pasunkėjusiam kvėpavimui – kreiptis į greitąją pagalbą.

• Suteikti reikalingą informaciją Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos židinio epidemiologinę diagnostiką. Pasikeitus aplinkybėms, kreiptis į NVSC dėl izoliavimo vietos keitimo.

V. Bečelytė sako, kad sergantysis turi ir kitų pareigų – malšinti jaučiamus simptomus ir pakankamai ilsėtis, kad padėtų savo organizmui kuo greičiau atsigauti.

Izoliavimosi namuose būtinosios sąlygos

Vaistininkė akcentuoja, kad remiantis įsakymu, sergančiojo COVID-19 asmens izoliacijai bendruose namuose yra taikomos šios būtinosios sąlygos:

• Ligonis turi būti izoliuotas atskirame namo, buto aukšte ar kito tipo izoliuotose gyvenamose patalpose su atskiru sanitariniu mazgu. Jeigu tokios galimybės nėra, o kartu gyvenantys šeimos nariai sutinka, ligonis gali būti izoliuotas atskirame gerai vėdinamame kambaryje. Saviizoliacijai naudojamas kambarys turi būti su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis.

• Ligonis turi apriboti judėjimą namuose ir sumažinti dalijimąsi bendra erdve. Atėjęs į bendrą erdvę, sergantis žmogus privalo dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, išlaikyti saugų (ne mažesnį nei 2 metrų) atstumą ir kaip įmanoma labiau sutrumpinti kontakto laiką.

• Maistą ir kitas būtinąsias priemones kiti asmenys turi palikti, o vėliau susirinkti prie izoliavimosi patalpos išorinių durų.

• Būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų laikymąsi – dažnai plauti rankas, jei nėra galimybės – naudoti dezinfekantus, ne mažiau kaip 2–3 kartus per dieną vėdinti patalpas, naudoti atskirtus indus ir kitus daiktus, dezinfekuoti bendrus, dažnai liečiamus paviršius, tokius kaip stalviršiai, durų rankenos, klozetas, vonia ar dušas.

• Izoliavimo metu tame pačiame kambaryje kartu su ligoniu negali gyventi kiti sveiki asmenys, išskyrus atvejus, kai reikia slaugyti COVID-19 liga sergantį vaiką ar negalią turintį asmenį. Tokiu atveju „Camelia“ vaistininkė pataria visiems asmenims dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius ir jeigu įmanoma – riboti kontaktinį laiką.

Visiems namų gyventojams – bendros taisyklės

V. Bečelytė sako, kad slaugant bendruose namuose besigydantį COVID-19 sergantį asmenį yra labai svarbu nusistatyti bendras namų taisykles ir visiems atsakingai jų laikytis. Pavyzdžiui, lankymuisi bendrose erdvėse turėtų būti sudarytas grafikas, kad sergantysis su kitais namų gyventojais išvengtų artimo kontakto. Be to, apsilankymo laikas bendroje erdvėje turėtų būti ribojamas iki 15 minučių. Ta pati taisyklė galioja ir apsilankymams tualete bei vonios kambaryje, jei sergantysis jais dalijasi su kitais namų gyventojais. Jei artimieji susitinka bendrose erdvėse, visi turi dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius ir laikytis saugaus atstumo. Po to, kai sergantysis apsilanko bendroje erdvėje, artimieji turėtų išvėdinti patalpas ir nudezinfekuoti visus liestus paviršius.

„Visi namų gyventojai medicinines kaukes ar respiratorius turi dėvėti teisingai – šios apsaugos priemonės turi būti prigludusios prie veido, dengiančios nosį, burną ir smakrą, spalvota puse išorėje. Medicininę kaukę reikia keisti bent kas 4 valandas, o respiratorių bent kas 8 valandas. Pasikeisti šias apsaugos priemones reikia anksčiau, jeigu jos sudrėko ar išsipurvino. Prieš užsidėdami ir nusiimdami kaukę ar respiratorių turime dezinfekuoti rankas, o dėvėdami šias apsaugos priemonės – išorinės jų dalies neliesti, kad neperneštume viruso ant kitų paviršių “, – sako „Camelia“ vaistininkė.

V. Bečelytė priduria, kad skalbiant rūbus taip pat reikia vadovautis keliomis taisyklėmis – sergančiojo rūbai turėtų būti skalbiami aukštesnėje temperatūroje (60–90 °C) ir atskirai nuo kitų namų gyventojų.

Kaip palengvinti jaučiamus simptomus?

Vaistininkės teigimu, jeigu sergantysis COVID-19 dėl atsiradusių negalavimų jaučiasi prastai, artimieji gali pasirūpinti vaistiniais preparatais, kurie pagerintų savijautą: „Iki šiol sergant COVID-19 gali būti taikomas tik simptominis gydymas. Jeigu artimasis pradėjo karščiuoti – kūno temperatūra pakilo iki 38 laipsnių ar aukščiau – reikėtų rinktis temperatūrą mažinančius vaistus, pavyzdžiui, paracetamolį ar ibuprofeną. Jei atsirado gerklės skausmas, galima naudoti augalinių aliejų mišinių purškalus ar čiulpiamas pastiles, kurios atstatytų drėgmės pusiausvyrą. Jeigu pradėjo kamuoti nosies paburkimas, galima ją plauti hipertoniniu jūros vandeniu.“

Sergantysis turėtų vartoti ir daug šiltų raudonėlio, liepžiedžių, šeivamedžio ar kitų žolelių arbatų, kurios padėtų išplauti virusus ir pagreitintų sveikimo trukmę. Imuninės sistemos, kovojančios su COVID-19 virusu, stiprinimui reikėtų vartoti vitaminų C ir D, ežiuolės, propolio preparatus. Be to, propolio preparatus galima naudoti ir atliekant inhaliacijas (kvėpuojant garais). Šis metodas ne tik drėkina kvėpavimo takus, bet pasižymi ir antibakteriniu, antiseptiniu bei priešuždegiminiu poveikiu.

„Vitamino C ir D, ežiuolės, lašų formos propolio preparatai gali būti vartojami ir prevenciškai, norint stiprinti savo imuninę sistemą ir įgalinti ją apsiginti nuo puolančių virusų. Prevencijai tinka ir purškalai į nosį, kurių sudėtyje yra antivirusiniu poveikiu pasižyminčio jota-karagenino. Ši veiklioji medžiaga padeda išlaikyti normalią nosies gleivinės drėgmės pusiausvyrą ir apsaugoti nuo bandančių į organizmą patekti virusų“, – pataria V. Bečelytė.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį?

„Camelia“ vaistininkė akcentuoja, kad labai svarbu sekti sergančiojo temperatūrą. Jeigu žmogus karščiuoja ir penkias dienas laikosi iki 39 laipsnių pakilusi kūno temperatūra, kuri vartojant vaistus nemažėja, atsiranda dusulys – būtina kreiptis į greitąją medicinos pagalbą. Nors pirmos penkios dienos yra kritinės, sveikatos būklę reikia sekti iki 10 dienos, nes tuo metu gali įvykti „atkritimas“, o sergančio žmogaus būklė ženkliai pablogėti.

„Namuose praverstų ir pulsoksimetras, kuris matuoja širdies pulsą ir deguonies kiekį kraujyje. Šiam prietaisui parodžius, kad sergančiojo organizmo deguonies įsisotinimas krenta reikėtų nieko nelaukti ir kreiptis pagalbos“, – priduria V. Bečelytė.