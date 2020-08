V. Kasiulevičius: ši lentelė gali padėti nuspręsti, kuriose situacijose dėvėti kaukę

„Žalia spalva rodo mažą riziką, geltona – vidutinę, raudona – didelę. Low occupancy – tai mažas žmonių tankis, kur išlaikomas 1 - 2 metrų atstumas, didelis tankis (high occupancy) yra ten, kur šie atstumai neišlaikomi. Trumpas kontakto laikas – nuo 5 iki 15 minučių. Labai svarbu, ar jūs esate lauke (rizika mažėja), ar patalpose (rizika didėja). Ventiliacijos intensyvumas irgi labai svarbus. Pvz., jeigu žmonių susibūrimas nėra tankus, o jūs esate lauke, kur yra gera ventiliacija, galite ir be kaukės 5 ar 15 minučių saugiai pabendrauti, tačiau dainavimas ar šaukimas užsikrėtimo riziką padidins iki vidutinės. Ilgą laiką be kaukės galima būti atviroje erdvėje, jeigu nėra tarpusavio bendravimo, o žmonių tarpusavio atstumai išlaikomi (pvz., einate gatve, ramiai klausotės muzikos lauke žmonių grupėje, kur atstumai yra užtikrinami). Tačiau ten, kur žmonių tankis didelis, užsikrėtimo rizika išauga ir kaukės naudojimas yra rekomenduojamas. Buvimas gerai ventiliuojamose patalpose be kaukės yra mažesnė (tiksliau vidutinė) rizika negu buvimas blogai ventiliuojamose patalpose, kur rizika didelė. Intensyvaus žmonių susitelkimo vietose, patalpose rekomenduojama būti tik su kauke ir tik esant pakankamai ventiliacijai. Blogai ventiliuojamose patalpose, kur daug žmonių, kaukės nauda bus minimali, t.y., pirmąsias 15 minučių. Reikia nepamiršti, kad dėl intensyvaus ir gilaus kvėpavimo, dainavimo, kosulio ir čiaudulio kvėpavimo lašeliai juda greičiau ir toliau nei įprastai pasiekdami nuotolį iki 7–8 metrų“, – dėsto profesorius.

Svarbiausi veiksniai, kurie gali nulemti jūsų riziką užsikrėsti COVID-19, anot V. Kasiulevičiaus, yra šie:

a) fizinis atstumas nuo kitų asmenų (idealu yra bent 2 metrai),

b) „gyvo“ bendravimo trukmė (idealu iki 15 min.)

c) ventiliacijos intensyvumas ir jūsų buvimo vieta (patalpos ar laukas),

d) kalbėjimo intensyvumas (tyla, kalbėjimas, dainavimas ar šauksmas),

e) kaukės naudojimas ar nenaudojimas.

Bmj.com lentelė.