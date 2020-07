V. Kasiulevičius pasidalijo faktais apie COVID-19: kada mažėja šansų užkrėsti kitus?

Remdamasis interneto puslapyje jamanetwork.com pateikta informacija, V. Kasiulevičius išskyrė dešimt svarbių punktų, kuriuose surašyti faktai apie COVID-19 infekciją.

1. 48 - 62 procentai žmonių COVID-19 infekcija užsikrečia nuo preklinikinėje ligos stadijoje esančių t.y. nuo infekuotų, bet dar nesergančių pacientų. Užsikrėsti galite ne tik nuo sergančio, bet ir nuo infekuoto žmogaus, kuriam kokie nors simptomai pasireikš po 3 parų.

2. PGR mėginys – diagnostikos standartas ir klaidingai teigiamas PGR rezultatas pasitaiko retai, tačiau per anksti (pirmomis paromis nuo užsikrėtimo) ar netinkamai paimtas PGR mėginys gali būti klaidingai neigiamas nuo 20 iki 67 proc. pacientų. Tuo tarpu serologiniai antikūnų kraujo tyrimai patikimi tik po dviejų ligos savaičių.

3. PGR tyrimas gali išlikti teigiamas ilgą laiką, tačiau mokslininkai įrodė, kad praėjus 8 paroms nuo COVID-19 simptomų pradžios, paimtuose mėginiuose viruso užauginti specialiose kultūrose nebepavyksta. Todėl nepaisant to, kad jūsų PGR reakcija teigiama, užkrėsti kitus žmones 9 ligos parą šansų labai mažai.

4. 97,5 proc. Covid-19 infekcija užsikrėtusių žmonių simptomai pasireiškia per 11-12 parų, tačiau dažniausiai per 5 paras. Jeigu po įtariamo kontakto nesusirgote per 12 parų, susirgti tikimybė labai maža.

5. Dažniausi COVID-19 simptomai yra karščiavimas (70–90 proc.), sausas kosulys (60–86 proc.), dusulys (53–80 proc.), nuovargis (38 proc.), raumenų skausmai (15–44 proc.), pykinimas / vėmimas ar viduriavimas (15–39 proc.), galvos skausmas, silpnumas (25 proc.) ir sloga (7 proc.). Maždaug 3 proc. žmonių, sergančių COVID-19, uoslės praradimas gali būti vienintelis simptomas.

6. Sunkiai serga 5 procentai visų COVID-19 pacientų ir 20 procentų tų, kuriuos paguldo į ligoninę, tačiau net 75 procentams paguldytų į ligoninę pacientų reikalingas papildomas deguonis. Paprastai į ligoninę patenkama 7 ligos parą. Leukocitų ir limfocitų santykis (daug leukocitų, mažai limfocitų), trombocitų kiekio kraujyje sumažėjimas bei D-dimerų padidėjimas yra sunkesnę ligos eigą prognozuojantys veiksniai.

7. Remdesiviras, skiriamas lašinių infuzijų į veną forma 5 paras, sutrumpina ligos trukmę, tačiau jo įtaka mirštamumui iki šiol nenustatyta. Jau nustatytas toksinis šio vaisto poveikis kepenims nedidelei daliai pacientų.

8. Deksametazonas mažina mirštamumą tik tiems pacientams, kurie serga ilgiau kaip 7 paras, o jo nauda didžiausia tiems pacientams, kuriems reikalinga mechaninė plaučių ventiliacija. Kitiems pacientams šio vaisto nauda nėra nustatyta. Jeigu manote, kad profilaktiškai vartosite deksametazoną ir nesusirgsite, labai smarkiai klystate. O pradėję vartoti namuose galite prisidaryti daugiau bėdos. Manoma, kad šis vaistas naudingas ne viruso plitimo organizme stabdymui (greičiau atvirkšciai), o imuniam atsakui reguliuoti besivystančios citokinų audros metu. Iš esmės tai intensyvios terapijos gydytojų vaistas, o ne šeimos gydytojų ir susirgusių pacientų.

9. Mažos molekulinės masės heparinai mažina trombozių riziką sergant COVID-19, tačiau iki šiol nėra iki galo aiški šių vaistų profilaktinė dozė. Patirtis Santaros klinikose skiriant mažos molekulines masės heparinus yra teigiama, tačiau sėkmei dažnai prireikia didesnių vaisto dozių. Vienintelis patarimas pacientams - į pilvo paodį medikų skiriamos kraują skystinančių vaistų injekcijos gali būti svarbiausias jums taikomas gydymo metodas sergant COVID-19, galintis išgelbėti gyvybę, todėl šiuos vaistus nutraukti galima tik išimtinais atvejais, jeigu pasireiškia rimti šalutiniai poveikiai.

10. Daugiau kaip 120 vakcinų kandidačių yra vertinamos kaip potencialiai naudingos siekiant užkirsti kelią infekcijos plitimui ir daugiau kaip dešimt jau tiriama 1-3 fazės tyrimuose. Labiausiai pažengę vakcinos paieškose AstraZeneca kartu su Oksfordo universitetu (šiuo metu atliekamas nereplikuojančio viruso vektoriaus vakcinos III fazės tyrimas Brazilijoje ir rugpjūtį 30 000 pacientų III fazės tyrimas planuojamas JAV) ir Moderna (JAV kompanija), kuri planuoja mikroRNR vakcinos III fazės tyrimą JAV pradėti jau liepos menesį. Taip pat dar viena galimai efektyvi mikroRNR vakcina III fazės tyrime bus tiriama JAV kompanijos Pfizer kartu su vokiečių kampanija BioNTech. Rezultatų tikimasi jau spalio pabaigoje. Kinų kompanija Sinovac Biotech taip pat planuoja inaktyvuoto viruso vakcinos III fazės tyrimą Brazilijoje. Tačiau problema, kad visų galimų vakcinų efektyvumas bus nustatytas tik metų pabaigoje, kai tikėtinas didesnis susirgimų skaičius šiaurės pusrutulyje.