V. Kasiulevičius – apie koronaviruso delta atmainą ir kaip įvertinti COVID-19 riziką patalpose

1. SARS-CoV-2 delta variantas yra susijęs su sunkesne ligos eiga ir lyginat su šiuo metu vyraujančiu alfa variantu 85 proc. didesne tikimybe, kad susirgęs pacientas bus gydomas ligoninėje.

2. SARS-CoV-2 delta variantas plinta gerokai greičiau už kitus mums žinomus variantus. Naujausi duomenys rodo, kad Vokietijoje tarp sekvenuojamų mėginių delta atmaina sudaro 15 proc., o Danijoje padidėjo iki 5,5 proc.

3. Dviejų vakcinos dozių pakanka apsaugoti daugumą paskiepytų asmenų (bet ne visus), tačiau net ir dviejų dozių efektas mažėja su amžiumi ir ypač praėjus ilgesniam laikui nuo skiepo. Tai žinome apie kompanijų „Pfizer-BioNTech“ ir „AstraZeneca“ vakcinas, nes kitų vakcinų efektas prieš delta variantą dar neįvertintas.

4. Jau daugiau nei prieš dešimtmetį mokslininkai nustatė, kad infekuoti žmonės iškvepia virusus kartu su anglies dioksidu. Tai reiškia, kad CO 2 gali būti surogatinis viruso žymuo ore: daugiau CO 2 – daugiau ir viruso ore. CO 2 koncentracijos stebėjimas yra vienintelis pigus ir praktiškas infekcijos rizikos valdymo būdas. Be abejonės, nėra tokio CO 2 koncentracijos lygmens, kurį pasiekus žmonės uždarose patalpose jaustųsi visiškai „saugūs“. Iš dalies taip yra dėl to, kad svarbus pačių žmonių veiklos pobūdis. Ar patalpoje esantys žmonės dainuoja, ar garsiai kalba, ar mankštinasi, ar jie ramiai sėdi, skaito ar ilsisi? Jeigu 400 ppm koncentraciją laikysime „saugia“, tai 1 000 ppm CO 2 kiekis gali būti irgi gana saugus ramioje bibliotekoje, kur visi naudoja kaukes, bet ne sporto salėje, kur kaukių niekas nenaudoja. Tačiau kiekvienoje patalpų erdvėje galime įvertinti „santykinę“ COVID-19 riziką: jei sporto salėje CO 2 lygis sumažėja nuo 2 800 iki 1 000 ppm, COVID-19 perdavimo rizika taip pat sumažėja beveik keturis kartus, o bibliotekoje dėl žmonių antplūdžio CO 2 koncentracijai šoktelėjus nuo 800 iki 1600 ppm, COVID-19 perdavimo rizika patrigubėja.

„Siūlymai tie patys: paskiepyti dviem dozėmis kuo daugiau neskiepytų asmenų, ypač rizikos grupėse; dar iki rudens pradžios viena vakcinos doze pakartotinai pradėti skiepyti globos namų gyventojus ir medikus; kadangi virusas plinta aerozolių pavidalu, jau nuo rudens būtina įdiegti privalomą CO 2 koncentracijos matavimą patalpose“, – feisbuke rašė medikas.

Portalas jau skelbė, kad COVID-19 delta atmainos tyrimai bus atliekami visiems sergantiems koronavirusu. Nerimą keliančios Indijoje pirmą kartą užfiksuotos atmainos, kaip ir kitų atmainų, tyrimai buvo atliekami ir iki šiol, tačiau, pasak Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), dėl tyrimo specifikos rezultatų tenka laukti iki dviejų savaičių, kai žmonės, kuriems buvo nustatytas koronavirusas jau būna pasveikę, o sąlytį turėjusiems – pasibaigusi izoliacija.

„Nustačius pirmuosius delta atvejus šalyje, nuspręsta papildomai, be šiuo metu atliekamų tam tikrų mutacijų tyrimų, įvesti delta atmainai būdingos viruso mutacijos tyrimus visiems žmonėms, kuriems nustatytas koronavirusas. Šių tyrimų rezultatai gaunami per 24 val. ir tokiu būdu įgalina atsakingas institucijas kuo skubiau imtis sustiprinto pavojingų koronaviruso atmainų plitimo valdymo“, – nurodė SAM.

NVSPL naujausiais, t.y. trečiadienio duomenimis, oficialiai iki šiol buvo patvirtinti šeši koronaviruso delta atmainos atvejai, visi jie – įvežtiniai, tiriami dar keturių asmenų iš Ignalinos ir Visagino rajonų mėginiai.