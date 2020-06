V. Kasiulevičius apie COVID-19: kur pasaulyje situacija gerėja, o kur įtampa auga?

„Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kai kurios skaidrės šiek tiek disonuoja, tačiau visa tai nesunkiai paaiškinama: pvz., Švedijoje ir Baltarusijoje išlieka didelis naujų atvejų skaičius (41 ir 38 milijonui gyventojų), tačiau vertinant dviejų savaičių laikotarpį matome, kad situacija abiejose šalyse gerėja: Švedijoje naujų atvejų per 2 savaites sumažėjo 4 procentais, o Baltarusijoje net 34 proc. Tai nėra saugios šalys keliauti, tačiau jau matoma pirmosios bangos stabilizacija“, – rašė profesorius.

Anot jo, nerimą kelia situacija Čekijoje ir Slovakijoje, kur per dvi savaites naujų atvejų skaičius ūgtelėjo atitinkamai 110 ir 346 proc. „Nors Slovakija pirmosios bangos etape pasižymėjo ypač geru infekcijos valdymu ir naujų atvejų skaičius per pastarąsias 3 paras vis dar nėra reikšmingas, tačiau situacija kaimyninėje Čekijoje tikrai verčia dar kartą įvertinti taikomas priemones“, – rašė V. Kasiulevičius.

Per pastarąsias dvi savaites Vokietijoje naujų atvejų skaičius augo 57 proc., Bulgarijoje 80 proc., Šveicarijoje 96 proc., o Islandijoje net 600 proc. ir tai didžiausias neigiamas pokytis Europoje.

„Tuo tarpu atsigaunančiose po pirmosios bangos ir karantino apribojimų Ispanijoje (9,15 atvejo per tris paras milijonui) ir Prancūzijoje (8,11 atvejo per tris paras milijonui) per pastarąsias dvi savaites naujų atvejų išaugo santykinai nedaug – atitinkamai 8 ir 5 procentais. Parodoksalu, tačiau stabiliausia situacija iki šiol Italijoje, kur pastarąsias dvi savaites naujų susirgimo atvejų skaičius sumažėjo 16 proc. ir paskutines tris paras sudaro 3,3 atvejo milijonui gyventojų. Graikijoje naujų atvejų skaičius dar mažesnis –1,76 atvejo milijonui gyventojų per tris paskutines paras (pirmąją bangą Graikija suvaldė idealiai), tačiau per pastarąsias dvi savaites naujų atvejų skaičius šoktelėjo 25 procentais ir tai neabejotinai susiję su paslaugų sektoriaus atvėrimu, bei išaugusiais turistų srautais. Taigi, gyvename nuolatinio rizikų vertinimo laikotarpiu. Lietuvoje – 1,22 atvejo milijonui gyventojų per pastarąsias tris paras, o per dvi savaites naujų atvejų skaičius sumažėjo 48 proc.“, – įrašą baigė profesorius.