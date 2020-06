Tyrimas: jaunuoliai dukart rečiau užsikrečia koronavirusu

Tyrimas taip pat atskleidė, kad net 80 proc. jaunesnių nei 20 metų amžiaus žmonių net ir užsikrėtę nepajunta jokių COVID-19 simptomų.

Londono universiteto Higienos ir atogrąžų medicinos mokyklos mokslininkai sukūrė nuo amžiaus priklausomą COVID-19 plitimo modelį, remdamiesi duomenimis iš šešių šalių – Kinijos, Italijos Japonijos, Singapūro, Kanados ir Pietų Korėjos.

Mokslininkai nustatė, kad jaunesni nei 20 metų amžiaus žmonės dukart rečiau užsikrečia koronavirusu negu vyresni nei 20 metų amžiaus žmonės.

Tyrimas atskleidė, kad 10–19 metų amžiaus grupėje vos 21 proc. COVID-19 pacientų pajuto ligos simptomus. Tuo tarpu vyresnių nei 70 metų amžiaus žmonių grupėje simptomus juto 69 proc. užsikrėtusiųjų.

Tyrėjai taip pat sukūrė kompiuterines COVID-19 protrūkio 146-yje pasaulio miestų simuliacijas, kad išanalizuotų, kokį poveikį mokyklų uždarymas daro ligos plitimui.

Kitaip nei gripo protrūkio atveju, kai mokyklų uždarymas smarkiai sumažina viruso plitimą, COVID-19 plitimo mokyklų uždarymas beveik nekeičia.

„Atidaryti mokyklas ar ne – sudėtingas klausimas. Parodėme, kad vaikai yra mažiau pažeidžiami COVID-19“, – teigė viena iš tyrimo autorių Rosalind Eggo.

Daugelis mokslinių tyrimų parodė, kad COVID-19 sunkiau serga vyresnio amžiaus pacientai. Vaikams rečiau diagnozuojama ši liga, tačiau kol kas neaišku, ar tai yra dėl to, kad vaikai neužsikrečia koronavirusu, ar dėl to, jog jie perserga COVID-19 be simptomų.

Tiesa, mokslininkams nepavyko tiksliai nustatyti, ar iš tiesų simptomų nejaučiantys koronaviruso nešiotojai gali užkrėsti mažiau žmonių.

„Negalėjome nustatyti besimptomių atvejų užkrečiamumo, palyginti su simptominiais atvejais. Bet yra tam tikrų įrodymų, kad besimptomiai atvejai yra mažiau užkrečiami nei simptomus juntantys individai. Taip pat yra pakankamai įrodymų, kad simptomų nejaučiantys žmonės tikrai gali užkrėsti kitus“, – sakė kitas tyrimo autorius Nicholas Daviesas.

Autorių teigimu, tyrimas gali padėti nustatyti mokyklų uždarymo veiksmingumą COVID-19 protrūkio prevencijai.