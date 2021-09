Tėvai paauglei neleidžia skiepytis nuo COVID-19: man sako, kad aš kvaila, daug verkiu

Jungtinėje Karalystėje šiomis dienomis turėtų būti apsispręsta, ar pradėti skiepyti visus norinčius 12-15 metų vaikus – nors vakcinų ekspertai rekomendavo nuo to susilaikyti, Jungtinis komitetas vakcinacijai ir imunizacijai (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) teigia, kad skiepų nauda paauglių sveikatai yra didesnė nei galimos grėsmės. Todėl sprendimas šalyje dėl to dar nepriimtas.

JAV, Prancūzijoje ir Australijoje paaugliai nuo 12 metų jau yra skiepijami.

Tuo tarpu šios amžiaus grupės žmonės iš viso pasaulio yra nusivylę, kad jų balsas šioje diskusijoje negirdimas.

„Žmonės iš viso pasaulio yra pašalinti iš diskusijos, kuri tiesiogiai susijusi su jų sveikata“, – sakoma JAV esančios organizacijos „Teens for Vaccines“ („Paaugliai – skiepams“) pranešime.

Šios grupės susisiekia su paaugliais iš JK ir teikia jiems paramą bei pataria, kaip kalbėtis su tėvais šiuo klausimu, ypač tais atvejais, kai gimdytojai yra nusiteikę prieš vakcinas ir verčia taip pat galvoti savo vaikus.

Kad tokių žmonių yra – neabejojama, BBC žurnalistė pakalbino minėto amžiaus grupės mergaitę, kuriai tėvai draudžia skiepytis.

Jie neklauso to, ką aš kalbu apie savo sveikatą. Jie man sako, kad aš kvaila. Daug verkiu. Labai skaudu, kai tai išgirsti iš savo šeimos.

„Tai siaubingas jausmas – kai nori būti kažko dalimi, bet tau yra neleidžiama. Ne iš visų turėtų būti reikalaujama tėvų sutikimo. Noriu skiepytis ir apsaugoti save mokykloje, kurioje tiek daug žmonių. Taip pat noriu apsaugoti kitus, kurie neturi galimybės pasiskiepyti. Tik noriu apsaugoti juos ir noriu apsaugoti save. Jie neklauso to, ką aš kalbu apie savo sveikatą. Jie man sako, kad aš kvaila. Daug verkiu. Labai skaudu, kai tai išgirsti iš savo šeimos“, – cituojama paauglė.

Manoma, kad tokių vaikų – pilna. JK vyriausybė teigia, kad su paaugliais ir jų tėvais šiuo klausimu bendraujama NHS Jaunimo forume, bandoma užmegzti ryšį socialiniais tinklais siekiant išsiaiškinti jų baimes, rūpesčius ir klausimus šia tema.

Oksfordo universiteto šeimos teisės ekspertė Lucinda Ferguson primena Jungtinėje Karalystėje galiojančią vadinamąją Gillicko kompetenciją – tai jaunesnių nei 16 metų vaikų apsisprendimas dėl gydymo: įvertinamas jų supratimas, ką reiškia taikomas gydymas ir ką reiškia jo atsisakymas.

Tai nėra taisyklė, tačiau vaiko nuomonė yra svarbi atsižvelgiant ne tik į jo amžių, bet ir brandą bei protinius gebėjimus.

Pirminis šaltinis: https://www.anglija.today/koronavirusas/paaugliu-skiepijimas-ar-reikia-atsiklausti-ir-ju-nuomones?fbclid=IwAR0dk8IvvGcOMZLevlKnku9WK4jpbjd9Pj-lqf9UcVwsAQ7Rd4CrgUm5wRs