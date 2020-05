Testavimas dėl koronaviruso: atskirti tiksliniai ir prevenciniai tyrimai

Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos teigimu, nauja testavimo strategija leis atskirti tikslinius ir prevencinius tyrimus, nustatyti aiškias sąlygas, kada vieni ar kiti tyrimai turi būti atliekami.

„Kurį laiką tikrai gyvensime naujoje realybėje su koronavirusu, tad reikalingi ir nauji lankstūs sprendimai. Šios tyrimų strategijos pagrindinė naujovė – labai aiškiai sudėliojama, kas yra prevenciniai tyrimai ir kokioms sąlygoms esant jie atliekami, išskiriami du skirtingi rizikos lygiai. Kitaip tariant, pereiname iš etapo, kai prevencinis testavimas vienareikšmiškai buvo suprantamas kaip, pavyzdžiui, viso kolektyvo nuolatinis tikrinimas, į etapą, kai testuosime iš kolektyvo du ar tris žmones atsitiktine tvarka. Įvertinus, kad virusas tikrai žaibiškai plinta, toks atsitiktinis testavimas sukurs tokią pačią vertę“, – sako ministras A. Veryga.

Numatyta, kad toliau bus testuojami visi žmonės, kuriems pasireiškia bent vienas ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomas, t. y. temperatūra, kosulys, dusulys ir kita. Kaip ir iki šiol, bus tiriami visi naujai į ligonines planiniam gydymui, t. y. operacijoms, planinėms procedūroms, guldomi pacientai, taip pat žmonės, kuriuos ištirti nurodys Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, dirbantys infekcijos židiniuose, pavyzdžiui, kai susirgimo atvejis nustatomas bendrabučio tipo name. Be to, ir toliau tyrimai bus atliekami siekiant patvirtinti, kad žmogus jau pasveiko, vadinamieji – pakartotiniai tyrimai.

Tai reiškia, kad privalomai nebus testuojami visi be išimties iš užsienio atvykstantys ar grįžtantys keliautojai, kaip yra šiuo metu. Jie bus tikrinami tuo atveju, jei jaus koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus.

Tuo metu, profilaktinis testavimas bus vykdomas skirtingai, atsižvelgus į kiekvienoje konkrečioje savivaldybėje užfiksuotus sergamumo rodiklius, palygintus su bendru sergamumo šalyje vidurkiu. Tai reiškia, kad savivaldybės bus skirstomos į dvi grupes: mažos ir didelės rizikos. Pirmajai grupei priklausys tos savivaldybės, kuriose 14-likos dienų laikotarpio sergamumas, skaičiuojamas 100 tūkst. gyventojų, bus mažesnis už bendrą Lietuvos vidurkį, antrajai – tos, kuriose sergamumas jį viršys.

Informacija apie bendrą šalies vidurkį ir sergamumą kiekvienoje konkrečioje savivaldybėje bus skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) interneto svetainėje.

Taigi, pavyzdžiui, kai sergamumo Lietuvoje vidurkis, remiantis gegužės 11-24 dienų duomenimis, yra 5,37 atvejų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų, tai rizikingomis pagal šią tvarką būtų laikomos visos savivaldybės, kuriose sergamumas yra didesnis nei šis rodiklis, kaip, pavyzdžiui – Vilniaus miesto (14,60), Vilniaus rajono (34,95) ir kitos.

Didelės rizikos savivaldybės

Tokiose didelės rizikos savivaldybėse, kuriose sergamumas yra didesnis nei Lietuvos vidurkis, profilaktiškai, ne rečiau kaip kas 7 dienas, bus tiriami visų gydymo, taip pat globos ir slaugos įstaigų, išskyrus vaikų globos įstaigas, darbuotojai.

Ligoninėse gydomi pacientai, taip pat slaugos, globos įstaigose globojami žmonės didelės rizikos savivaldybėse bus tiriami atsitiktine tvarka. Per savaitę turės būti ištiriama nuo 5 iki 10 proc. tuo metu įstaigoje esančių pacientų ar gyventojų.

Kiti darbuotojai, kurių darbo specifika susijusi su klientų aptarnavimu, pavyzdžiui – vaistinėse, parduotuvėse dirbantieji, rizikingoms priskirtose savivaldybėse bus tiriami atsitiktine tvarka. Jų registracija bus vykdoma Karštąja koronos linija telefonu 1808, žmonės turės atvykti į mobiliuosius punktus.

Mažos rizikos savivaldybės

Mažos rizikos savivaldybėse profilaktiškai atsitiktine tvarka bus tiriami gydymo, taip pat slaugos ir globos įstaigų darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su pacientais. Per savaitę turės būti ištiriama nuo 5 iki 10 proc. visų įstaigos darbuotojų.

Numatyta, kad pacientai ar globotiniai mažai rizikingoms priskiriamose savivaldybėse bus tiriami tuo atveju, jei jaus ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingus simptomus. Tai reiškia, kad sveiki asmenys profilaktiškai testuojami nebus.

Mažos rizikos savivaldybėse prevenciniai tyrimai kitiems darbuotojams, pavyzdžiui, vaistininkams, parduotuvių darbuotojams, nebus atliekami.