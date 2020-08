Tarp naujų viruso atvejų – vienas įvežtinis, nerimą kelia židinys grožio salone Kaune

Jo duomenimis, dvylika užsikrėtimo atvejų nustatyti Vilniaus apskrityse, dar du patvirtinti Utenos apskrities gyventojams.

Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 27 žmonės, dviejų asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nežinomos.

Be to, per praėjusią parą Kaune registruotas vienas įvežtinis atvejis – COVID-19 liga patvirtinta asmeniui, iš Uzbekistano atvykusiam dirbti į Kaune veikiančią logistikos įmonę.

Trys nauji atvejai siejami su protrūkiu Kaune veikiančiame grožio salone – iš viso su šiuo židiniu susiję jau vienuolika nustatytų COVID-19 ligos atvejų. Manoma, kad liga šiame grožio salone išplito nuo darbuotojo, kontaktavusio su užsikrėtusiuoju, kurio susirgimo aplinkybės siejamos su laisvalaikio erdve Kauno senamiestyje.

Plečiasi ir židinys Akademinėje kredito unijoje Kaune – čia registruoti trys nauji susirgimai. Šiuo metu su židiniu iš viso siejami aštuoni susirgimai. Anot NVSC, iki šiol neaišku, kaip užsikrėtė su šiuo protrūkiu susijęs pirmasis žmogus. Viena iš prielaidų – asmens apsilankymas restorane.

Koronavirusas diagnozuotas ir dviem restorano Kaune, Pilies gatvėje 12, darbuotojams. Atvejai – simptominiai. Kaip užsikrėtė pirmasis asmuo, šiuo metu dar nenustatyta.

Vilniuje du susirgimai patvirtinti elektroninę prekybą vykdančios įmonės darbuotojams. Abu jie jautė koronavirusui būdingus simptomus. Šiame židinyje iš viso registruoti keturi infekcijos atvejai.

Dar du nauji atvejai siejami su populiariomis laisvalaikio vietomis: vienas užsikrėtimas susijęs su Vilniaus senamiestyje veikiančiu baru (iš viso skaičiuojama dešimt susijusių COVID-19 ligos atvejų), Kaune – su laisvalaikio erdve „Adform kiemelis“ senamiestyje – tai 55-asis susijęs atvejis.

Susirgo ir vienas žmogus, susijęs su choru Vilniuje. Asmuo junta koronavirusui būdingus simptomus. Tai ketvirtas susijęs atvejis.

Utenos apskrityje registruotas susirgimas vertinamas kaip šeiminis protrūkis. Su šiuo židiniu iš viso siejami penki atvejai.

Šiuo metu epidemiologams nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė du asmenys Vilniaus ir Utenos apskrityse. Jie tirti dėl COVID-19 ligai būdingų simptomų.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Lietuvoje iš viso patvirtinti 2594 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 731 asmenų, 1766 – pasveiko.