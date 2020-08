Neramina: toliau daugėja atvejų, susijusių su COVID-19 protrūkiu „Adform kiemelyje“

Du iš šių asmenų yra darbuotojai, kiti – turėję sąlytį. Keturi iš jų jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus, dviem jie nėra pasireiškę. Iš viso su šiuo židiniu siejami 34 atvejai.

Vienas naujas atvejis Vilniaus apskrityje siejamas su protrūkiu tarp meno atstovų. Asmuo bendravo su žmogumi, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, todėl buvo izoliacijoje. Tai 20-as atvejis, siejamas su židiniu Kauno valstybinėje filharmonijoje bei Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

Dar šeši žmonės – keturi Kauno ir po vieną Panevėžio bei Klaipėdos apskrityse – užsikrėtė po kontakto su žinomais koronavirusu sergančiais asmenimis. Visi nauji užsikrėtusieji jaučia infekcijai būdingus simptomus.

NVSC teigimu, šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė šeši asmenys: keturi Vilniuje ir du Kaune. Penki iš jų jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus. Vienas žmogus tirtas profilaktiškai, koronavirusui būdingi simptomai jam nėra pasireiškę.

Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Be to, per praėjusią parą patvirtintas ir vienas įvežtinis atvejis. Koronavirusas nustatytas Klaipėdos apskrityje gyvenančiam asmeniui, į Lietuvą grįžusiam iš Indijos. Žmogus jaučia COVID-19 ligai būdingus simptomus.

Lietuvoje iš viso patvirtinti 2436 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 637 asmenys, pasveiko – 1705.