Sviesto kritikams tenka atsitraukti: kuo naudingas lietuvių pamėgtas produktas?

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ duomenys rodo, kad per pirmąjį šių metų pusmetį šalies gyventojai sviesto nupirko 37 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Tuo metu dietistė Vaida Kurpienė pažymi, kad saikingai vartojamas sviestas gali suteikti organizmui reikalingų medžiagų ar net padėti numesti svorį.

Naujausi tyrimai – sviesto naudai

„Nors sviestas, kaip ir kiti sotieji riebalai, ilgą laiką buvo siejami su cholesterolio kiekio padidėjimu ir su tuo susijusiomis rizikomis, tačiau kiti pastarųjų metų tyrimai tiesioginio ryšio tarp sviesto vartojimo ir širdies ligų ar diabeto neatranda. Su maistu žmogus gauna tik 15-20 proc. cholesterolio, o likusią dalį pagamina mūsų pačių kepenys, kurios tai daro gerokai sparčiau, kai vartojama daug cukrų ir kitų greitai pasisavinamų angliavandenių. Tad riebalų, o tarp jų ir sviesto, vartojimo įtaka cholesterolio lygiui tikriausiai nėra tokia didelė, kaip manyta anksčiau“, – sako V. Kurpienė.

Tuo pačiu, anot V. Kurpienės, yra įrodyta daug naudingųjų sviesto savybių. Pavyzdžiui, svieste esančios trumpųjų grandinių riebiosios rūgštys gali padėti sumažinti virškinimo sistemos uždegimų riziką. Natūraliame svieste taip pat yra daug organizmui reikalingų omega-3 riebiųjų rūgščių, saugančių nuo uždegimų, stiprinančių imuninę ir nervų sistemas, padedančių užkirsti kelią širdies ir kraujagyslių ligoms.

Pasak dietistės, sviestas padeda organizmui įsisavinti A, D, E, K vitaminus, kurie gerai tirpsta riebaluose. Galiausiai, V. Kurpienės teigimu, svieste yra konjuguotos linolo rūgšties, kuri gali padėti numesti svorį – be abejo, su sąlyga, kad sviestas vartojamas saikingai. Mokslininkų įrodyta, kad svieste esanti konjuguota linolo rūgštis taip pat gali padėti sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų bei vėžio riziką, stimuliuoti imuninę sistemą, sumažinti uždegimines reakcijas ir padeda palaikyti kaulų tankį.

„Be abejo, sviestą daugelis pirmiausiai vertina dėl skonio savybių. Kaip bebūtų, sviestą sudarantiems riebalams sąveikaujant su skonio receptoriais, žmogaus smegenys išskiria malonumo hormonus. Negana to, riebaluose gerai tirpsta kitos medžiagos, todėl sviestas gali padėti išryškinti įvairių patiekalų skonį. Taigi, įvertinus naudingąsias ir skonio savybes, sviestas virtuvėje gali būti išties nepamainomas produktas – tik svarbu juo nepiktnaudžiauti. Pati šaldytuve paprastai visuomet turiu net kelių skirtingų rūšių sviesto“, – pažymi V. Kurpienė.

Sviesto perka vis daugiau ir įvairesnio

Prekybos tinklo „Maxima“ duomenys rodo, kad dauguma lietuvių, užsukę į parduotuves, apsirūpinti sviestu taip pat nepamiršta. Vien per paskutinius metus sviesto pardavimai tinklo parduotuvėse išaugo beveik dviem penktadaliais (37 proc.). Be to, vis dažniau lietuviai renkasi ir augalinės kilmės veganišką sviestą, kurio pardavimai per metus išaugo tris kartus.

„Sviestą lietuviai mėgo visuomet, tačiau pastaraisiais metais stebime dar didesnį šio produkto populiarumo augimą. Sviestą vis daugiau gyventojų renkasi vietoje kitų alternatyvų – margarino ar riebalų mišinių. Be to, vis dažniau sviestas perkamas ne tik tepimui ant duonos, bet ir kepimui ar virimui. Pavyzdžiui, vis daugiau nuperkama lydyto arba vadinamojo ghi sviesto, kuris paprastai naudojamas kepimui vietoj aliejaus ir yra vertinamas dėl išskirtinių skonio ir maistinių savybių“, – sako „Maximos“ Komunikacijos ir korporacinių reikalų departamento direktorė Ernesta Dapkienė.

E. Dapkienė taip pat pažymi, kad pirkėjai prioritetą teikia Lietuvos gamintojų sviestui – maždaug 70 proc. viso prekybos tinklo parduotuvėse nuperkamo sviesto yra lietuviška produkcija. Antroje vietoje pagal populiarumą yra lenkiškas sviestas, o iš viso „Maximos“ asortimente siūloma sviesto iš devynių šalių.

„Rinkdamiesi sviestą gyventojai vis atidžiau skaito produktų etiketes ir ieško jų poreikius geriausiai atitinkančių gaminių, nevengia išmėginti naujų skonių. Pavyzdžiui, šiandien populiarėja „Linkėjimai iš kaimo“ linijos natūralūs ir ekologiški sviestai. Gyventojai taip pat noriai renkasi sviestą be laktozės, augalinės kilmės ar ožkų bei buivolų pieno sviestą, sviestą su jūros druska, žolelėmis ar džiovintais pomidorais ir bazilikais. Matydami tokias apsipirkimo tendencijas iš tiesų galime teigti, kad lietuviai sviestą atranda iš naujo“, – sako E. Dapkienė.