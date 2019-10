Sunku patikėti: akcijų leidiniuose toliau reklamuoja uždraustus vaistus

Rugsėjo pabaigoje Lietuvoje uždrausta tiekti rinkai, išduoti ir parduoti ranitidino hidrochlorido turinčius preparatus. Tačiau skaitytojai teigia ir kiek vėliau galėję nusipirkti šių vaistų. Be to, mažiausiai trijų vaistinių tinklų spalio mėnesio leidiniuose šie vaistai toliau reklamuojami. Stebina ir vaistininkų patarimai draudžiamus preparatus pasilaikyti namų vaistinėlėse – esą netrukus jie bus reabilituoti.

Nusipirko jau uždraudus

Gavus žinių apie ranitidino hidrochlorido turinčiuose vaistuose galbūt esančias vėžį sukeliančias priemaišas, Valstybinė vaistų kontrolės komisija (VVKT) rugsėjo 23 d. uždraudė šiuos preparatus tiekti rinkai, tai yra išduoti ir parduoti. Šiuo sprendimu Lietuvoje uždrausta tiekti 14 rūšių vaistus su ranitidino hidrochlorido veikliąja medžiaga. Tarp jų populiariausi – "Ranitidinas", "Raniberl", "Ranigast". Toks sprendimas priimtas išsiaiškinus, kad Indijos "Saraca Laboratories Limited" ir Ispanijos "Union Quimico Farmaceutica" kompanijose pagamintoje veikliojoje medžiagoje – ranitidino hidrochloride – yra kenksmingos priemaišos – n-nitrozodimetilamino (NDMA).

Praėjus trims dienoms nuo šio sprendimo, kaunietis Darius tvirtino vienoje miesto vaistinių nusipirkęs uždraustąjį "Raniberl". "Suskaudus skrandžiui, užsukau į vaistinę, paprašiau "Raniberl". Mano skrandžio rūgštingumas padidėjęs, retkarčiais vartoju šiuos vaistus. Vaistininkė neįspėjo, kad "Raniberl" šiuo metu yra uždraustas, nusipirkau", – pasakojo Darius. Vėliau sužinojęs, kad šis preparatas uždraustas, Darius piktinosi vaistininkų neatsakingumu: "Turėjo mane įspėti ir neparduoti. Sumokėjau nedaug, bet ne suma šiuo atveju esmė. Tie vaistai gali būti kenksmingi, o man juos pardavė."

Didžiųjų vaistinių tinklų atstovai vienbalsiai teigia: prekybos vaistais sistema vaistinėse veikia taip, kad, kai tik prekė išimama iš prekybos, jos tampa nebeįmanoma parduoti. Esą net jeigu dėl žmogiškosios klaidos būtų mėginama parduoti prekyboje nesančią prekę, vaistinės kasoje būtų rodoma klaida ir pardavimas blokuojamas.

Gavo kelis skundus

Pasiteiravus, kokių sankcijų prieš uždraustus vaistus pardavusią vaistinę imsis VVKT, jei tokie faktai pasitvirtins, uždraudžiantį įsakymą pasirašęs tarnybos viršininkas Gytis Andrulionis atsakė: "VVKT, gavusi faktais pagrįstos informacijos apie šio įsakymo nevykdymą, atliks tikslinį vaistinės patikrinimą ir pagal nustatytus pažeidimus bus taikomos teisės aktuose numatytos sankcijos, atitinkančios pažeidimo pobūdį."

Jis neslėpė, kad tarnyba gavo kelis skundus iš gyventojų, įsigijusių ranitidino hidrochlorido turinčius preparatus jau po minėto įsakymo pasirašymo. Teigiama, kad pagal šiuos atvejus atliekami tiksliniai patikrinimai vaistinėse ir rengiamos patikrinimų išvados.

Pastebėtas ir kitas pažeidimas: vaistinių tinklai "Benu", "Camelia" ir "Gintarinė vaistinė" spalio mėnesio akcijų leidiniuose tebereklamuoja uždraustuosius preparatus "Raniberl" ir "Ranigast". Spalio 3 d. šie preparatai dar buvo reklamuojami ir interneto leidinių akcijų variantuose. Tačiau po to, kai tuo pradėjo domėtis "Kauno diena", iš interneto uždraustų preparatų reklama išimta.

Vaistinių tinklų atstovai teisinosi, kad popieriniai akcijų leidiniai buvo parengti dar prieš VVKT uždraudžiant minėtus preparatus. Tačiau reakcija į situaciją skyrėsi. "Gintarinės vaistinės" vaistinėse Kaune sekmadienį nebebuvo galima gauti leidinių su klaidinančia reklama. Pasiteiravus, kur jie dingo, vaistininkė informavo, kad nebeplatinami dėl įsivėlusios klaidos. "Camelia" ir "Benu" vaistinėse leidiniai platinami ir toliau. Vis dėlto, pasak vaistinių tinklo "Camelia" rinkodaros direktorės Kristinos Veštortienės, popierinio leidinio varianto platinimas namų ūkiams sustabdytas, o visose vaistinėse paskelbtas informacinis pranešimas apie šios reklamos negaliojimą. "Benu" vaistinės atstovai į neleistiną reklamą sureagavo mažiausiai. "Spausdintame leidinio variante pakeitimų padaryti nebegalime, tačiau pašalinti jo iš vaistinių neplanuojame. Tokiu būdu atimtume iš klientų galimybę sužinoti kitus jiems naudingus spalio mėnesio pasiūlymus. Paprastai tariant, šio vaisto vaistinės lentynose nebelieka, tad nebelieka ir galimybės jo įsigyti", – aiškino "Benu" vaistinių tinklą valdančios bendrovės "Tamro Lietuva" rinkodaros ir komunikacijos vadovas Mindaugas Urbas.

Kalbinti vaistinių atstovai pabrėžė: tolesnis šių vaistų likimas priklausys nuo to, kokius nurodymus pateiks gamintojas, tiekėjai ir VVKT. Šiuo metu laikinai uždrausti preparatai vaistinėse saugomi vadinamojoje karantino zonoje. "Gintarinės vaistinės" tinklo vaistinėse iš prekybos išimta ir sandėliuose saugoma 10 tūkst. pakuočių vaistų, turinčių ranitidino hidrochlorido. Pasak "Gintarinę vaistinę" valdančios bendrovės "Limedika" rinkodaros skyriaus vadovės Irenos Tėvelienės, jei bus nustatyta, kad Lietuvoje platintuose vaistuose yra NDMA priemaišos, šie vaistai bus grąžinti gamintojams arba utilizuoti.

Stovėjo reklaminiai stendai

Paprašytas įvertinti faktą, kad laikinai uždrausti vaistai toliau reklamuojami, VVKT viršininkas G.Andrulionis atsakė: "Primename, kad šiuo metu minėtus vaistus yra uždrausta tiekti rinkai, juos išduoti ir parduoti gyventojams, tačiau atkreipiame dėmesį, kad šie vaistai iš rinkos neatšaukiami. Šis VVKT tiekimo rinkai draudimas galios tol, kol bus gauta daugiau informacijos dėl šių vaistų kokybės arba kol vaistų registruotojai, jų atstovai Lietuvoje, lygiagretaus importo leidimo turėtojai pateiks kokybę patvirtinančius dokumentus, kad Lietuvos Respublikoje vaistų, kurių sudėtyje yra ranitidino, platinamose serijose nėra priemaišos NDMA. Manome, kad VVKT viršininko įsakyme minimi vaistai šiuo metu neturėtų būti reklamuojami."

Pasak G.Andrulionio, praėjusią savaitę gavus informacijos apie viename vaistinių tinklų tebestovinčius reklaminius vaisto "Ranigast" stendus, buvo susisiekta su minėtu vaistinių tinklu ir reklaminiai stendai pašalinti.

Panikos nejaučiame. Va pernai, kai laikinai iš rinkos buvo atšaukti vaistai, kurių veiklioji medžiaga valsartanas, buvo kilusi tikra panika.

Vaistininkė patarė palaukti

Kaip į susidariusią situaciją reaguoja paprasti vaistininkai? Žurnalistei, į vieną Kauno vaistinių užsukusiai paklausti, ką daryti su neseniai įsigytu "Raniberl", vaistininkė patarė: "To vaisto galiojimas ilgas. Jei neseniai pirkote – palaukite, tie vaistai bus išteisinti, bus kažkokie aktai priimti, kad viskas su jais gerai, ir galėsite tuos vaistus vartoti."

Pasiteiravus, kaip vertina tokią vaistininkės rekomendaciją, G.Andrulionis nesiėmė vertinti vaistininkų etikos. "Nurodyti vaistai yra neatšaukti iš rinkos kaip nekokybiški, bet jų tiekimas yra sustabdytas, siekiant išsiaiškinti, ar Lietuvai tiektose vaistų serijose yra nurodytų NDMA priemaišų", – lakoniškai atsakė VVKT viršininkas.

Vietoje 14 uždraustų vaistinių preparatų su ranitidino hidrochlorido veikliąja medžiaga vaistininkai siūlo rinktis kitus.

Kalbinti vaistinių atstovai vienbalsiai tikino, kad uždraustuosius ranitidino hidrochlorido turinčius preparatus yra kuo pakeisti. Didelės problemos dėl to, kad kai kurie vaistai šiuo metu uždrausti, jie neįžvelgė. "Panikos nejaučiame. Tiesiog neparduodame šių vaistų, ir viskas. Va pernai, kai laikinai iš rinkos buvo atšaukti vaistai, kurių veiklioji medžiaga valsartanas, buvo kilusi tikra panika. Nes tai yra vaistai nuo aukšto kraujospūdžio, juos žmonės geria kiekvieną dieną. Be to, jie išrašomi su kompensuojamųjų vaistų pasu. Mes turėjome priimti iš žmonių jiems išduotus vaistus ir keisti juos kitais. Tada tai buvo rūpesčių, nerimo ir problemų ir žmonėms, kurie tuos vaistus buvo pirkę, ir mums, vaistininkams", – pernai metų įvykius prisiminė vienos Vilniaus vaistinės farmacininkė Loreta. Pasak jos, gali būti, kad vienas šiuo metu karantine esančių vaistų serijas bus nuspręsta sunaikinti, o kitos, kaip švarios, bus grąžintos į prekybą.

Ranitidinas sukelia vėžį?

Uždraudus prekybą kai kuriais ranitidino hidrochlorido turinčiais preparatais, VVKT ragino gyventojus prieš perkant atitinkamus panašius vaistus pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Tačiau panašu, kad tokius vaistus vartojantys žmonės pas gydytojus dėl to neplūstelėjo. Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos vadovas profesorius Juozas Kupčinskas teigė ligonių anšlago prie klinikos gydytojų kabinetų nepastebėjęs. "Praėjusią savaitę buvau komandiruotėje, galbūt dėl to nepastebėjau, tačiau negirdėjau, kad toks anšlagas būtų buvęs. O išimtus iš prekybos vaistus tikrai yra kuo pakeisti, dėl to tragedijos nebus. Yra kitos grupės vaistinių preparatų, be to, ne visi ranitidinai yra blogi", – situaciją įvertino J.Kupčinskas.

Kaip profesorius vertina tokias kalbas: kelis dešimtmečius saujom gėrė ranitidinus, raniberlus, ranigastus, dėl to susirgo skrandžio vėžiu? "Man neteko nei tokių kalbų girdėti, nei skaityti apie tai mokslinėje literatūroje, nei praktikoje susidurti su tokiu atveju. Be to, prekyba kai kuriais ranitidinais sustabdyta įtariant tam tikrą priedą, kuris buvo dėtas į tam tikro gamintojo ranitidinus, kad jis gali būti kancerogeniškas. VVKT turi tiksliai pasakyti, kokia yra tos medžiagos grėsmė, kokia reali rizika yra", – pasak J.Kupčinsko, pasaulyje ranitidinai yra daugybę metų labai plačiai vartojamas vaistas ir tokių sąsajų, kad rantidinas sukeltų vėžį, nenustatyta.

Ranitidinas skiriamas kaip skrandžio rūgštingumą mažinantys vaistai, kai pasireiškia refliuksas (gastroezofaginio refliukso liga). "Jį gydyti yra daugybė preparatų, ne vien ranitidinas. Be to, vieną kitą dieną negeriant vaistų nuo skrandžio rūgštingumo nieko labai blogo neatsitiks, nes tai yra lėtinė liga. Tačiau savigyda užsiimti nereikėtų: kitus vaistus reikėtų rinktis pasitarus su gydytoju", – ragino Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos vadovas.