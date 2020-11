Specialistai: skiepytis nuo gripo – ne tik saugu, bet šiemet ir itin svarbu

Saugūs skiepų kabinetai laukia pacientų

Gydymo įstaigoms lapkričio pradžioje gavus valstybės finansuojamos gripo vakcinos siuntas, pacientai bus skiepijami užtikrinant jų saugumą.

„Rizikos grupių pacientai nemokamai gripo vakcinai turėtų registruotis tiesiai į skiepų kabinetą. Mūsų skiepų kabinetas įrengtas pirmame poliklinikos aukšte ir atitinka visus epidemiologinius reikalavimus: įėjimas yra tiesiai iš lauko, slaugytojos dirba apsirengusios atitinkamo lygio apranga, kabinetas yra nuolat vėdinamas ir dezinfekuojamas“, – sako Kauno miesto poliklinikos Dainavos padalinio vadovė docentė Lina Radzevičienė.

Rizikos grupėms priklauso asmenys nuo 65 metų, sergantieji lėtinėmis ligomis nepriklausomai nuo jų amžiaus, slaugos ir globos įstaigų gyventojai, nėščiosios, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, per praėjusią savaitę (lapkričio 2–8 d.), bendras sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis Lietuvoje siekė 31,5 atvejo 10 tūkst. gyventojų.

„Sezoninė gripo vakcina yra labai svarbi specifinė apsisaugojimo priemonė nuo tą sezoną cirkuliuojančių gripo virusų, taip pat apsaugo rizikos grupių, vyresnio amžiaus žmones nuo sunkių gripo formų, hospitalizacijos, komplikacijų ir mirties. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skiepus pripažįsta veiksmingiausia gripo profilaktikos priemone“, – sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė.

Tas pats gripas kasmet vis kitoks

Įvertinusi mokslininkų bei ekspertų rekomendacijas, Pasaulio sveikatos organizacija kasmet gamybai teikia naują vakcinos sudėtį gamintojams, kad pastarieji galėtų pradėti iki pusės metų trunkančią jos gamybą.

„Gripo virusai mutuoja, todėl ir vakcinos sudėtis peržiūrima kiekvienais metais. Atitinkamai ir gyventojams rekomenduojama nuo gripo skiepytis kasmet, tam sezonui skirta vakcina. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad kai vakcinos sudėtis gerai atitinka cirkuliuojantį gripo virusą, gripo skiepų efektyvumas yra 70-90 proc.“, – atkreipia dėmesį gydytoja.

Lietuvoje sveikatos apsaugos specialistai naujajam gripo sezonui ėmė ruoštis dar pavasarį, kuomet gydymo įstaigos įvertino ir centralizuotam pirkimui per Valstybinę ligonių kasą pateikė prognozuojamą naujos gripo vakcinos poreikį, reikalingą rizikoms grupėms priklausantiems žmonėms paskiepyti.

D. Razmuvienės teigimu, susidomėjimas gripo skiepais tiesiogiai priklauso nuo bendros epidemiologinės situacijos ir paprastai suaktyvėja atsiradus naujo viruso grėsmei. Taip atsitiko 2009-2010 metais, kai ėmė cirkuliuoti vadinamasis kiaulių gripas, arba H1N1 gripo viruso padermė, ir gripo skiepų populiarumas išaugo. 2008-2009 metų gripo sezono metu Lietuvoje pasiskiepijo 117,8 tūkst., 2009-2010 metais – 119,5 tūkst., o 2019-2020 metų gripo sezono metu paskiepyta jau 167,4 tūkst. rizikos grupei priklausančių žmonių. Tai galima paaiškinti augančiu visuomenės ir medikų sąmoningumu rinkoje pasirodžius naujai gripo vakcinai, apsaugančiai nuo keturių gripo viruso padermių.

Nauda ir gydymo įstaigoms

Kaip ir gripas oro lašeliniu būdu plintanti COVID-19 infekcija šiemet pakoregavo gydymo įstaigų darbo tvarką – privertė mažinti ir atskirti pacientų srautus, o dalį paslaugų teikti nuotoliniu būdu. Sprendimas pasiskiepyti nuo sezoninio gripo padeda ne tik žmonėms, bet gali pasitarnauti ir gydymo įstaigų labui.

Anot D. Razmuvienės, pasiskiepijus nuo gripo vizitų pas gydytojus skaičius sumažėja apie 34-44 procentais.

„Skiepijimosi nuo gripo nauda yra neabejotina daugeliu aspektų. Dėl to 32–45 proc. sumažėja prarastų darbingų darbo dienų ir suvartojama 25 proc. mažiau antibiotikų, skirtų bakterinėms gripo komplikacijoms gydyti. Tai itin svarbu, nes bendras visuomenės atsparumas antibiotikams auga. Be to, skiepijant senyvo amžiaus žmones, 50–60 proc. sumažėja hospitalizacijos ir 80 proc. mirtingumo atvejų“, – vardina gydytoja.

Vyresnio amžiaus gyventojai tarp visų rizikos grupių yra pagrindiniai gripo vakcinos naudotojai Lietuvoje. Vien 2019-2020 metų gripo sezono laikotarpiu buvo paskiepyta daugiau kaip 103 tūkst. vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių. Antra didžiausia grupe tapo jaunesni nei 65 metų pacientai, sergantys lėtinėmis ligomis – jų pasiskiepijo daugiau kaip 42 tūkst.

Tikimasi, kad šiais metais aktyviau nuo gripo skiepysis ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kurie šį sezoną skiepijami prioriteto tvarka. Jų pastarąjį dešimtmetį kasmet buvo paskiepijama 11-13 tūkst. ir tik pernai apimtys išaugo iki beveik 16,5 tūkstančio. Medikų vakcinacija šiemet ypač svarbi, nes, suprastėjus epidemiologinei situacijai tiek dėl koronaviruso, tiek dėl gripo, būtent jie turėtų teikti pagalbą ligoniams.

Vyresnio amžiaus žmonėms medikai pataria skiepytis lapkričio-gruodžio mėn., nes po skiepijimo imuninė sistema geba išlaikyti antikūnus ne visą gripo sezoną.