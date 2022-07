Slaugos paslaugos namuose bus teikiamos greičiau ir dažniau

Iki šiol ASPN paslaugos buvo skiriamos pacientams, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustatė negalią arba specialiuosius poreikius. Nuo liepos 1 d. poreikiui nustatyti įvedamas individualus klausimynas, kuris leis greičiau pateikti išvadas ir suteikti slaugos bei priežiūros paslaugas. Atsiranda galimybė pacientams po dienos chirurgijos operacijų, kai pacientai išleidžiami namo tą pačią dieną ir jiems nedelsiant reikalinga pooperacinė slauga, gauti slaugos paslaugas namuose

Naujas klausimynas padės nustatyti slaugos poreikio lygį: mažą, vidutinį arba didelį. Nuo jo priklausys paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, skaičius.

Anksčiau šis skaičius visiems draustiems asmenims buvo vienodas – nemokamai buvo teikiamos 104 ASPN paslaugos per metus. Nuo liepos 1 d. mažą ASPN poreikį turintiems gyventojams bus kompensuojamos 52 paslaugos per metus (vieną kartą per savaitę), turintiems vidutinį poreikį – 156 paslaugos (3 kartus per savaitę), turintiems didelį poreikį – 260 paslaugų (5 kartus per savaitę).

Siekiant užtikrinti paslaugų tęstinumą, taip pat ilginamas jų teikimo laikas. Nuo liepos 1 d. įsigalioja rekomendacija ASPN teikti ne tik darbo dienomis sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu, bet kiekvieną diena nuo 8 val. iki 20 val., įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas. Nuo 2023 m. sausio 1 d. toks paslaugų teikimo laikas taps privalomas.