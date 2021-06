Šiltos dienos gali būti ne į naudą: svarbu atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

„Vasarą magnio trūksta daugumai ir tam nereikia intensyviai plušėti sporto salėje, nuvažiuoti keliasdešimt kilometrų atstumo dviračiu ar bėgti svilinant 30 laipsnių karščiui. Šio mineralo netenkame ir su labai nedideliu prakaito kiekiu“, – sako „Camelia“ vaistininkė ir priduria, kad pasirūpinti pakankamu magnio kiekiu organizme vasarą labiausiai turėtų mažamečius vaikus auginantys tėvai, sportininkai (ypač plaukikai), aktyvų fizinį darbą dirbantys žmonės ir širdies problemų turinys senjorai. Taip pat nėščiosios, nes dėl tuo metu moters organizme vykstančių pokyčių šio mineralo poreikis padvigubėja.

Kas išduoda magnio trūkumą?

E. Zykienės teigimu, magnio trūkumą išduodantys simptomai labai panašūs į kitų vitaminų, todėl jų lengvai galima nepastebėti ar supainioti.

„Vienas geriausiai atpažįstamų magnio trūkumo simptomų – raumenų mėšlungis. Trūkstant šio mineralo, taip pat dažnai pasireiškia galūnių tirpimas ir dilgčiojimas, bendras kūno silpnumas, padidėjęs nervingumas ar galvos svaigimas. Visgi, visi šie simptomai gali išduoti, kad jums trūksta ir kalio ar B grupės vitaminų, todėl atpažinti, kokių mineralų atsargas papildyti, gali būti sudėtinga“, – teigia „Camelia“ atstovė.

Tokiu atveju E. Zykienė rekomenduoja kurį laiką stebėti viso organizmo būklę, ar nepasireiškia ir kiti magnio trūkumą rodantys simptomai: apetito praradimas, pykinimas, vėmimas, suprastėjęs miegas ar sutrikęs širdies ritmas. Pastebėję šiuos požymius, pasakykite apie tai gydytojui, nes nepakankamas šio mineralo kiekis organizme didina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.

„Magnio trūkumas gali sukelti ir daugiau sveikatos sutrikimų, tokių kaip cukrinis diabetas, osteoporozė, onkologiniai susirgimai, skydliaukės sutrikimai ir virškinamojo trakto ligos. Organizmui stokojant šio mineralo, taip pat išauga persileidimų ir priešlaikinių gimdymų tikimybė“, – komentuoja „Camelia“ vaistininkė.

Gauti su maistu sudėtinga

E. Zykienė sako, kad gauti pakankamai magnio su maistu gana sudėtinga, tačiau įmanoma. Tam svarbu į savo mitybos racioną įtraukti kuo daugiau tamsiai žalios spalvos daržovių: špinatų, lapinių kopūstų, salotų ir avokadų.

„Magnio galime gauti ir iš riešutų, moliūgų sėklų, ankštinių daržovių, žuvies. Taip pat rekomenduoju dažniau rinktis viso grūdo dalių makaronus, ruduosius ryžius, grikius, valgyti daugiau bananų, džiovintų vaisių ir juodojo šokolado“, – pataria „Camelia“ vaistininkė.

E. Zykienė pabrėžia, kad senstant ar sergant lėtinėmis ligomis, magnio pasisavinimas mažėja, todėl vasaros metu norint užtikrinti pakankamą šio mineralo kiekį organizme, reikėtų bent mėnesį vartoti preparatą su didesniu jo kiekiu: „Nors multivitaminų komplekse yra magnio, tačiau jo kiekis per mažas. Todėl rekomenduoju rinktis „gryną“ magnį arba derinius su vitaminu B6, kuris leidžia užtikrinti geresnį jo pasisavinimą.“

Kokius papildus pasirinkti?

Renkantis tarp kapsulių, tablečių ar miltelių pavidalo, „Camelia“ vaistininkė pirmiausia pataria atkreipti dėmesį į magnio junginį. Didžiausias mineralo kiekis randamas magnio okside. Kituose „gryno“ magnio yra mažiau, todėl atitinkamai bus didesnė ir rekomenduojama paros norma.

„Tabletėse ar kapsulėse magnis yra sudozuotas pagal dienos normą, todėl tokį preparatą vartoti patogu ir greita. Tuo metu tirpius vandenyje miltelius organizmas pasisavina greičiau, tačiau ne visiems patinka savotiškas jų skonis“, – komentuoja E. Zykienė.

Be to, labai svarbu žinoti, kiek ir kada šiuos papildus vartoti, nes jų galima ir perdozuoti. Taip gali nutikti, jei magnio suvartosite daugiau nei 2 gramus per dieną. Perdozavus šio mineralo, gali atsirasti pykinimas, galvos skausmas ar vėmimas. Tokiu atveju magnį reikėtų vartoti po valgio, pasirinkti kitą junginį ar nutraukti vartojimą.