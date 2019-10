Šiemet dvigubai daugiau susirgimų hepatitu: liga dažnai nesiunčia jokių ženklų

Daugiausia užregistruota lėtinių hepatitų, t.y. daugiau kaip tris ketvirtadalius (137 atvejai, 74,5 proc.) visų šiemet registruotų hepatitų, iš kurių daugiausia lėtinio hepatito C (115) bei 20 atvejų hepatito B.

Pernai per visus metus iš viso užregistruota 115 susirgimų hepatitais, iš kurių dauguma B ir C hepatitai (77) bei 22 hepatito A atvejai.

ULAC duomenimis, daugiausia susirgimų lėtiniais virusiniais hepatitais nustatyta Vilniaus (57), Kauno (33) ir Telšių (vienuolika) apskrityse.

Pagal lytį, daugiau nei pusė (57,7 proc., 79 atvejai) susirgimų registruota tarp vyrų, likusieji - 42,3 proc. (58 atvejai) – tarp moterų. Sergančiųjų amžiaus vidurkis – 48 metai.

„Šiemet pradėjus registruoti ir lėtines hepatitų formas neabejotinai turėsime realesnę šalies gyventojų sergamumo hepatitais situaciją. Deja, jų bus žymiai daugiau, nes tai lemia hepatito infekcijos ypatybės“, – pažymėjo ŽIV ir hepatitų priežiūros skyriaus vedėja Irma Čaplinskienė.

Gydytoja primena, kad maždaug septyni iš dešimties B ir C hepatitų nepasireiškia jokiais ligos simptomais, todėl užsikrėtusieji, nesikreipia į gydytojus, o patys to nežinodami, gali platinti infekciją, t.y. užkrėsti kitus. Be to, per kelis dešimtmečius kepenų infekcija gali progresuoti į kepenų cirozę ar kepenų vėžį su nepalankia išeitimi.

Labai svarbu nepamiršti paskirti hepatito B tyrimą visoms nėščiosioms.

Pasak specialistės, gera žinia yra ta, kad hepatitas C yra išgydomas ir gydymą kompensuoja PSDF. Todėl labai svarbu anksti nustatyti hepatito infekciją atliekant kraujo tyrimus.

Šeimos gydytojas pacientui gali paskirti kepenų fermentų kraujo tyrimus ir nustačius nukrypimus gali išrašyti siuntimą tolesnei konsultacijai pas gydytoją infektologą, kuris įvertins situaciją ir, esant reikalui, skirs atitinkamą gydymą.

Pasak medikės, labai svarbu nepamiršti paskirti hepatito B tyrimą visoms nėščiosioms. Šis tyrimas yra nemokamas – kompensuojamas PSDF lėšomis. Ankstyvas hepatitų išaiškinimas nėščiosioms, gali apsaugoti naujagimį nuo hepatito B susirgimo ir jo komplikacijų. Nuo hepatito B apsaugo skiepai, o nuo hepatito C skiepų nėra.

Dėl virusinių hepatitų B ir C rekomenduojama pasitikrinti: jei buvo perpiltas kraujas / kraujo produktai iki 1993 metų; jei buvo atliktos chirurginės operacijos (taip pat Cezario pjūvis) arba invazinės procedūros; jei dėl neaiškių priežasčių padidėję kepenų fermentai (ALT, AST); hemodializuojamiems pacientams; sergantiems hemofilija ir kitomis kraujo ligomis; organų, audinių, kraujo ir komponentų donorams; asmenims po organų transplantacijos; medicinos įstaigų darbuotojams; vaikams, kurių motinos nėštumo ir gimdymo metu sirgo hepatitu; jei šeimos nariui diagnozuotas hepatitas; nors kartą vartojusiems švirkščiamuosius narkotikus; buvusiems įkalinimo įstaigose; turėjusiems daug lytinių partnerių (daugiau nei 1 per 12 mėn.); infekuotiems ŽIV; visoms nėščioms.

Iki 2030 m. Pasaulio sveikatos organizacija numatė tikslą – eliminuoti hepatitus, kaip visuomenės sveikatos problemą. Šalims rekomenduota pasirengti strategijas, kaip bus šio tikslo siekiama.