Šiais metais registruoti du maliarijos atvejai, abu – įvežtiniai

Pažymint Pasaulinę maliarijos dieną (balandžio 25 d.), Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) informuoja, kad šiemet, per pirmąjį metų ketvirtį, registruoti du maliarijos atvejai, abu – įvežtiniai.

Per pastarąjį dešimtmetį (2010–2019 m.) Lietuvoje registruoti 55 maliarijos atvejai, trys ligoniai, susirgę tropine maliarija, mirė. Aštuoni iš dešimties sirgusių šia liga užsikrėtė Afrikos šalyse (45 asmenys).

Pasak ULAC gydytojos epidemiologės Aušros Bartulienės, maliarija yra gyvybei grėsminga liga, kurią sukelia kraujo pirmuonys (Plasmodium). Paprastai maliarijos sukėlėjus perneša Anohpeles genties uodai. Retai, tačiau sukėlėjai gali būti perduoti per kraują (donoras – parazitų nešiotojas), per užkrėstus instrumentus. Endeminėse vietovėse pasitaiko ir įgimtos maliarijos atvejų, kai parazitai užkrečia vaisių per pažeistą placentą ar gimdymo metu.

Maliarija plačiai paplitusi Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos teritorijose. Visame pasaulyje kasmet suserga daugiau nei 200 mln. žmonių, iš kurių apie 400 tūkst. – miršta. Dažniausiai miršta jaunesni nei 5 metų amžiaus vaikai (67 proc. visų nuo maliarijos mirčių). Daugiausiai maliarijos atvejų registruojama Afrikos regione, apie 93 proc. visų maliarijos atvejų ir 94 proc. mirčių nuo maliarijos atvejų.

Pasak gydytojos epidemiologės A. Bartulienės, plečiantis turizmui, maliarija kelia vis daugiau sunkumų keliautojams. Didėja maliarijos sukėlėjų atsparumas vaistams, todėl kelionės į kai kurias subtropines šalis darosi vis pavojingesnės.

„Lietuvoje kasmet pasitaiko įvežtinės maliarijos atvejų. Priežastis – nereguliariai ar visai nenaudojama chemoprofilaktika nuo maliarijos, nepakankama apsauga nuo uodų“, – teigia A. Bartulienė.

Ligos inkubacinis periodas gali trukti nuo vienos iki kelių savaičių, kartais daugiau kaip metus. Tai priklauso nuo sukėlėjo rūšies. Paprastai maliarija pasireiškia karščiavimo priepuoliu, kuris prasideda šalčio krėtimu, vėliau pakyla temperatūra iki 40–41 laipsnių, jaučiami stiprūs galvos, raumenų skausmai, gali asmenį gali pykinti arba vemti. Karščiavimas tęsiasi 3–4 val., po to temperatūra krinta, ligonis gausiai prakaituoja, jaučia silpnumą.

Gydytoja epidemiologė A. Bartulienė pabrėžia, kad reguliarus antimaliarinių preparatų vartojimas ir apsisaugojimas nuo uodų įkandimo (repelentai) yra svarbiausios maliarijos profilaktikos priemonės.

Vykstantiems į šalis, kuriose paplitusi maliarija, ULAC medikai pataria:

– vartoti antimaliarinių vaistus, nes reguliarus vaistų vartojimas – viena svarbiausių maliarijos profilaktikos priemonių. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistas vaistus paskiria atsižvelgdamos į susirgimo riziką, pašalinius reiškinius, lydinčius susirgimus, ligonio amžių;

– vaistus pradėti gerti prieš atvykstant į padidėjusio sergamumo zoną (ne vėliau kaip 1–2 dienas iki išvykimo), visą buvimo endeminėje vietovėje laiką ir grįžus iš kelionės (trukmė priklauso nuo vartojamo vaisto);

– vietovėse, kur plinta maliarija, saugotis uodų įgėlimų. Uodai užsikrečia įgėlę sergančiam maliarija asmeniui ir kartu su krauju įsisiurbę maliarijos sukėlėjų.

– jei pakyla temperatūra, sugrįžus ar būnant endeminėse vietovėse, būtina tuoj pat kreiptis į gydytoją ir jį informuoti, kad lankėtės endeminėje maliarijos šalyje.