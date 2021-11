Šeši būdai, kaip spręsti vidurių užkietėjimo problemą

„Dėl ilgalaikio išmatų užsibuvimo žarnyne gali kilti apsinuodijimas, paskatinantis uždegiminius procesus ir storosios žarnos naviko išsivystymą. Išmatų sulaikymas žarnyne taip pat gali sukelti vidurių pūtimą, pilvo ir galvos skausmus, pykinimą ar miego sutrikimus“, – sako L. Liaugotienė.

Vaistininkė priduria, kad dėl dažnai ir ilgą laiką vartojamų vaistų nuo vidurių užkietėjimo iš organizmo kartu su vandeniu pasišalina ir mineralai bei vitaminai, o dėl to gali sutrikti miegas bei širdies ir nervų sistemų veikla. Todėl stimuliuojančius laisvinamuosius reikia gerti tik paūmėjimo metu ar norint palengvinti vienkartinį išsituštinimą, vėliau reikia imtis kompleksinių priemonių.

Kas sukelia vidurių užkietėjimą?

L. Liaugotienė sako, kad vidurių užkietėjimas tampa problema, kai į tualetą žmogus eina su jaučiamu nerimu, stresu, nes žino, kad tuštinimasis reikalaus daug jėgų ar sukels išangės skausmus. Vidurių užkietėjimą lydi ir kiti požymiai: pasikeitęs įprasto dažnumo tuštinimasis arba retesnis nei 3 kartus per savaitę, kietos konsistencijos išmatos ar sumažėjęs jų kiekis bei kamuojantis nevisaverčio išsituštinimo jausmas.

„Vidurių užkietėjimą gali sukelti ne tik fizinio aktyvumo stoka, nevisavertė mityba ar nepakankamas skysčių vartojimas, bet hemorojus, endokrinologiniai pokyčiai, skydliaukės ligos ir sutrikimai, nėštumas, Parkinsono liga, psichologinės problemos, cukrinis diabetas ar išsivystęs auglys žarnyne ir kt.“, – aiškina vaistininkė.

L. Liaugotienė teigia, kad dažniau dėl vidurių užkietėjimo yra kaltos ne ligos, o jų gydymui vartojami vaistai. Pavyzdžiui, triciklių antidepresantų grupei priklausantis amitriptilinas, skirtas gydyti depresiją, ar kalcio kanalų blokatorių grupei priklausantys lacidipinas, diltiazemas, verapamilis, skiriami širdies ir kraujagyslių ligų gydymui.

Šeši būdai, leidžiantys vidurių užkietėjimą spręsti patiems

„Camelia“ vaistininkė sako, kad vidurių užkietėjimo problemą galima išspręsti be gydytojų ir vaistininkų pagalbos vadovaujantis jos rekomenduojamais šešiais būdais, kuriuos reikėtų taikyti vienu metu.

1. Visavertiškai maitinkitės. Venkite rafinuoto maisto ir į mitybos racioną įtraukite skaidulų turinčius produktus, tokius kaip gysločio sėklų luobelės, maltos linų sėmenys, avižos, pilno grūdo produktai, riešutai, sėklos, daržovės ar jų sultys (morkų, burokėlių, kopūstų). Šiuos produktus vartokite reguliariai, du kartus per dieną, nes vienkartinis skaidulų vartojimas neturės jokio poveikio. Skaidulos ne tik stiprina žarnyno sieneles, bet judėdamos per žarnyną sugeria vandenį, dėl to išmatos nesusispaudžia, o tuštinimasis palengvėja. Tačiau būtina per dieną išgerti pakankamai skysčių, kad skaidulos turėtų ką sugerti, o jų poveikis būtų veiksmingas.

2. Vartokite daugiau skysčių. Kuo daugiau gersite vandens, tuo dažniau kamuos troškulys. Stenkitės prieš įsidėdami kąsnį į burną išgerti ir stiklinę vandens. Jeigu organizmui trūksta skysčių, išmatos lėtai juda žarnynu ir atsiranda sunkumas tuštinantis.

3. Mėginkite tuštintis kasdien tuo pačiu metu. Tinkamiausias laikas šiam ritualui yra rytas, nes žarnyno peristaltika (nuolatinis ritmingas žarnų sienelių susitraukinėjimas, stimuliuojantis maisto masės judėjimą žarnynu) aktyviausia pabudus.

4. Daugiau judėkite. Jeigu padidinsite fizinį aktyvumą, pagerės ir peristaltika. Išbandykite reguliarią mankštą, vaikščiojimą, plaukiojimą, užsiimkite joga ar tiesiog kiekvieną dieną suteikite savo kūnui monotoninį, lengvą krūvį.

5. Neignoruokite jaučiamo noro tuštintis. Gyvendami įtemptu ritmu, žmonės yra linkę pakentėti ir neskuba į tualetą išsituštinti. Dėl šios priežasties suvirškintas turinys užsibūna plonosiose žarnose, o tai paskatina išmatų susispaudimą ir vidurių užkietėjimą.

6. Praktikuokite taisyklingą tuštinimosi poziciją. Kai sėdite ant klozeto, jūsų kojos turi būti šiek tiek pakeltos (galite padėti kojas ant nedidelės kėdutės), o nugaros laikysena – natūrali, labai išsitiesti nereikia. Dėl tokios kūno padėties tiesioji žarna šiek tiek išsilenkia ir ja lengviau slenka žarnyno turinys.

Padės ir vaistinėje esančios priemonės

„Greitajai pagalbai galime pasiūlyti tiesiosios žarnos klizmas, žvakutes su gliceroliu, polietilenglikoliu arba dujas išskiriančias žvakutes. Jos sužadina tuštinimosi refleksą ir suveikia labai greitai: per 20–30 minučių. Tačiau šiomis priemonėmis galite spręsti tik vienkartį vidurių užkietėjimą, o norint problemą spręsti iš pagrindų, reikia imtis kompleksinių priemonių. Be to, dėl ilgą laiką naudojamų greitajai pagalbai skirtų priemonių organizmas aptingsta ir „nenori“ tuštintis“, – pasakoja vaistininkė.

L. Liaugotienė sako, kad su vidurių užkietėjimo problema kovojantiems pacientams ji gali pasiūlyti stimuliuojančius laisvinamuosius vaistus: šaltekšnio, rabarbarų, natrio pikosulfato preparatus ar bisakodilį. Šie vaistai stimuliuoja žarnų sieneles, suaktyvina žarnyno motoriką ir vandens sekreciją, paskatindami tuštinimąsi per aštuonias valandas. Tačiau šių vaistų nerekomenduojama vartoti ilgiau kaip dvi savaites dėl jų sąveikos su kitais vaistais, galimo organizmo pripratimo ir hipokalemijos – būsenos, kai kraujyje kalio kiekis yra žemesnis nei 3,5 mmol/l – išsivystymo.

„Ilgalaikiam vartojimui ir užkietėjusių vidurių gydymui rekomenduojame osmosinius laksantus – didinančius išmatų apimtį ir lubrikuojančius vaistus, pavyzdžiui, laktuliozę ar makrogolį. Šiuos preparatus galima vartoti kartu su maistinių skaidulų preparatais, jeigu į mitybos racioną nepavyksta įtraukti jų turinčių produktų. Išmatų apimtį didinantys vaistai veikia stimuliuojančiai, tačiau po kelių mėnesių naudojimo organizmas gali prie jų priprasti, o natrio ir vandens balansas sutrikti“, – sako vaistininkė. Dėl visų preparatų reikia pasikonsultuoti su šeimos gydytoju ar vaistininku.

Kada reikia kreiptis į gydytoją?

L. Liaugotienė sako, kad į gydytoją reikia kreiptis tada, kai jos rekomenduojamas problemos sprendimas asmeninėmis pastangomis ir vaistinėje įsigytais preparatais nepadeda.

„Jeigu kartu su vidurių užkietėjimu pasireiškia silpnumas, pykinimas, karščiavimas, aštrus skausmas, trunkantis ilgiau nei dvi dienas, svorio netekimas dėl neaiškios priežasties, atsiranda skausmingas ir neefektyvus noras tuštintis ar atsiranda kraujas išmatose – nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Reikia pridurti, kad šviesus kraujas išmatose gali būti ir besivystančio hemorojaus simptomas, todėl nedelskite ir kreipkitės pagalbos“, – sako L. Liaugotienė.

Norėdami visiems laikams išspręsti užkietėjusių vidurių problemą, turite taikyti kompleksinį gydymą, kombinuodami nieko nekainuojančius šešis būdus, o esant poreikiui gauti skubią pagalbą – kreiptis į gydytoją ar vaistininką.