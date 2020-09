S. Skvernelis apie beveik 100 naujų koronaviruso atvejų: žinome, ką daryti

„Skubiai reaguojame į situaciją Šiauliuose ir Radviliškyje. Šiandien operacijų vadovas priėmė sprendimus dėl lokalizuotų priemonių, kurios būtinos siekiant sulėtinti ir sustabdyti viruso plitimą židiniuose“, – socialinio tinklo „Facebook“ profilyje rašė Vyriausybės vadovas.

Pasak jo, pirmadienį bus šaukiamas Covid-19 valdymo komiteto posėdiis, kuriame žadama priimti naujus taktinius sprendimus, kurie leistų mažinti viruso plitimo pagreitį nestabdant gyvenimo šalies viduje.

„Naujoji realybė gyvenant su virusu žmones vargina – puikiai tą suprantu. Tačiau ne kas kita, o tik visuomenės sąmoningumas saugant save ir aplinkinius yra veiksmingiausia priemonė iki tol, kol turėsime mokslininkų ištestuotas ir patvirtintas vakcinas. To iš mūsų visų ir norėčiau dar kartą paprašyti. Beveik 100 naujų užsikrėtimo atvejų per parą – tikrai daug. Per daug. Tačiau noriu visus nuraminti ir priminti, kad esame pasiruošę ir žinome, ką reikia daryti“, – tikino S. Skvernelis.

Primename, rugsėjo 19 dienos duomenimis, šalyje patvirtinti 99 nauji koronaviro atvejai. 30 jų – Radviliškio ligoninėje. Koronavirusas patvirtintas 27 pacientams (24 Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus ir po vieną Chirurgijos, Traumatologijos ir Vidaus ligų skyrių) ir trims darbuotojams. Iš viso Radviliškio ligoninėje, šeštadienio ryto duomenimis, yra patvirtinti 38 COVID-19 ligos atvejai, iš kurių 28 yra pacientai ir dešimt darbuotojų.

Šeši atvejai Šiauliuose siejami su susirgimais viename prekybos centre. Iš viso registruota keturiolika susijusių atvejų, įskaitant patvirtintus penktadienį.

Dar keturi atvejai Šiaulių apskrityje siejami su protrūkiu Šiaulių teisėsaugos įstaigose. Tai antriniai kontaktai, t. y. asmenys nėra teisėsaugos įstaigų darbuotojai. Iš viso registruota vienuolika susijusių atvejų.

Taip pat vienas atvejis Šiaulių apskrityje siejamas su židiniu siuvimo įmonėje. Asmuo nėra darbuotojas. Iš viso registruoti 47 susiję COVID-19 ligos atvejai.