S. Čaplinskas negaili kritikos sprendimui pratęsti karantiną: ar skaitėte argumentus?

„Remiantis Petraičio raštu karantinas pratęstas. Ar skaitėte, kokia karantino pratęsimo argumentacija? Pasirodo, kad užtenka TIK absl. skaičiais konstatuoti, jog Lietuvoje patvirtinta >1400 COVID-19 ligos atvejų skirtingose Lietuvos teritorijose, jog registruojami vietiniai infekcijos židiniai, tarp jų ir kai kuriose gydymo įstaigose, jog registruoti keli tūkst. žmonių, kurie turėjo artimą sąlytį su infekuotais žmonėmis, taip pat stebimi keli tūkst. mažos rizikos asmenų ...ir viskas, karantinas dar dviem savaitėm! O kur išsami epidemiologinė analizė su ta „plokštėjančia“ kreive? Kokios rodiklių tendencijos? Per paskutines 7 d., per 14 d., kaip rekomenduoja PSO? Pagal EK rekomendacijas dėl karantino, svarbiausias kriterijus yra viruso reprodukcijos rodiklis – kiek vienas žmogus Lietuvoje užkrečia kitų žmonių? Ką rodo seroepidemiologiniai duomenys ir kiek žmonių jau galimai susidūrė su virusu, patys to nežinodami? Ką apie atliekamų PGR ir serologinių tyrimų paklaidas Lietuvoje sako išorinė laboratorijų kokybės kontrolės (jeigu tokia apskritai vykdoma) duomenys? O ji turi būti vykdoma. Ir taip toliau...“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė profesorius.

Primename, kad karantinas Lietuvoje įvestas kovo 16 dieną ir yra pratęstas iki gegužės 31 dienos. Trečiadienį Vyriausybė paskelbė, kad yra ir daug sušvelninimų.