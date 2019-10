Renginių ir laidų vedėjas T. Grigaitis: žandikaulio operacija pakeitė gyvenimą

Jo tikėjimas savimi ir kryptingas tikslo siekimas davė vaisių – apie tai Tomas jau šį sekmadienį, 10 val., atvirai papasakos TV3 laidos „Pasaulis pagal moteris“ žiūrovams.

Laidos vedėjos Kristino Rimienės kalbinamas pašnekovas neslėps, kad jau nuo 12 metų pradėjo sukiotis aplink sceną, gerti į save visą informaciją ir mokytis būti geriausiu, kol tapo tuo, kuo yra šiandien.

Niekas nieko ant lėkštutės neatneša

Scenoje Tomas pirmą kartą atsidūrė muzikos mokykloje, tuomet viskas ir prasidėjo. Iš karto, pasak jo, į televiziją neįšoko, pradėjo nuo žemiausios pakopos ir pamažu kilo karjeros laiptais. Kadangi, kaip pats sako, dėl neteisingo sąkandžio atrodydavo vyresnis, siūlomi darbai taip pat nebuvo vaikiški. Tad mamai leidus, dar nesulaukęs pilnametystės pradėjo vesti...pažinčių laidą.

Vėliau Tomo gyvenime atsirado ir televizija, kurioje jis, kaip pats juokauja, atsidūrė „per lovą“: „Per kurią – pasakyti sunku, nes su daug kuo tuo metu miegojau“.

Laidos vedėja K. Rimienė pasidomės, ar Tomas nebijojo kamerų, juk renginio vedimas scenoje ar privačioje aplinkoje ir buvimas televizijoje yra skirtingi dalykai, neretai ir drąsiausi sako, kad bijo kamerų.

„Yra kita medalio pusė. Išties renginiuose yra kur kas sudėtingiau negu darbuotis prieš kameras, nes čia visuomet gali pakartoti, suklysti, tave gali „iškirpti“, tad renginiuose yra sunkiau“, – mano laidos svečias.

Negyvenkite su problema – spręskite ją

Retas Tomą pažįstantis žmogus žino, kad būdamas jaunesnis jis atrodė visiškai kitaip. Apie tai, kad pasidarė veido operaciją, Tomas kalba drąsiai – žandikaulio operacija, kurios metu sutvarkytas sąkandis, pakeitė jo gyvenimą.

Viskas prasidėjo paauglystėje, kai Tomas pastebėjo, kad jo šypsena yra „uždara“. Dėl blogo sąkandžio dantys kentėjo, todėl, kaip pats juokauja, pas odontologus vaikščiojo taip pat dažnai, kaip kiti į prekybos centrus.

„Stomatologinis kabinetas man buvo kaip antri namai. Reikėjo kažką keisti. Esu tas žmogus, kuris su problemomis ne gyvena, o jas sprendžia, tad kreipiausi į profesionalus. Situacija reikalavo griežtesnių sprendimų ir juos teko priimti“, – atvirai papasakoja Tomas.

Kelias į kitokią išvaizdą ir sveikesnius dantis buvo ilgas. Laukė protinių dantų pašalinimas, keleri metai su dantų kabėmis ir tik tuomet – operacija. Tomo ryžtas pasiteisino – vizitai pas stomatologą tapo reti, o veidas visiškai pasikeitė, tuo laidos žiūrovai galės įsitikinti patys – išvydę Tomo nuotraukas iki ir po operacijos.

Svajonės niekada nesibaigia

Laidos pašnekovas Tomas nebijo savo... baimių. Jis jas įveikia. Vaikystėje skendęs ilgai bijojo vandens, plaukiodavo tik vaikų zonose ir gerai žinomose vietose. Ryžęsis tai pakeisti jis nuvyko nardyti į Tailandą, kur dėl panikos vos neatsitiko nelaimė. Tačiau tai jo nesustabdė ir štai jau trejus metus Tomas kartu su draugu keliauja po lankytinus objektus po vandeniu, ieško ten adrenalino.

Dar ne visos svajonės įgyvendintos, teigia laidos pašnekovas, šiuo metu jis jaukinasi svajonę pilotuoti lėktuvą, tad tai yra jo artimiausių kelerių metų tikslas.

„Reikia nebijoti klausytis savo vidinio balso – gailėtis dėl to, ko nepadarei ir džiaugtis tuo, ką jau padarei. Esu maksimalistas, to mane išmokė žmonės, tai verčia pasitempti, daryti neįmanomus sprendimus. Gal per daug reikalauju iš savęs, bet tai daro mane laimingesnį, tad matyt, darau tai, kas man duota“, – paprašytas duoti patarimą laidos žiūrovams atsako Tomas.

Floristinis portalas į ateitį – Lietuvos balsas

Reikia sekti paskui savo svajones – tuo neabejoja ir laidos vedėja, floristikos dizainerė K. Rimienė, kuri rubrikoje „Floristinis desertas“ žiūrovams papasakos apie ypatingą gėlių šventę – didžiausią floristikos festivalį, vykusį Belgijoje, senovinėje pilyje – Fleuramour.

Tai šventė, skirta ne tik floristikos dizaineriams, bet ir paprastiems lankytojams, vertinantiems grožį ir originalumą. Čia dalyvavo apie 100 floristikos dizainerių iš viso pasaulio, sunaudota apie 140 tūkstančių žiedų, žalumos, o kur dar įvairiausios demonstracijos, konkursai...

Floristikos dizainerė K. Rimienė atskleis žiūrovams ne tik renginio grožį, bet ir kalbins floristikos dizainerius, kurių darbai ją sužavėjo. Vienas jų – kūrėjas iš Nyderlandų Frank Timmerman – sukūręs instaliaciją iš trijų su puse tūkstančių skirtingų gėlių puokštelių, sujungtų į vieną floristinę instaliaciją, galinčią nukelti į pasaką bet kurį skeptiką.

Į tikrą mistinį stebuklų pasaulį laidos žiūrovus nukels ir floristikos dizainerės K. Rimienės kūriniai, kuriuose karaliauja grožis, kūrybingumas ir paslaptis. Ji laidos žiūrovams parodys savo dekoruotą pagrindinį įėjimą į pilį – tiltą, kurį pavadino Floristiniu portalu į ateitį. Begalės pagyrų sulaukęs darbas išties užburs, kaip ir jos dekoruota gėlėmis suknelė, išsiskirianti savo elegancija ir netikėtais sprendimais.