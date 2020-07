Raminamųjų ir migdomųjų vaistų Lietuvoje vartojama kelis kartus daugiau nei svetur

Taip norima sumažinti pacientų priklausomybę nuo centrinę nervų sistemą slopinančių preparatų.

Per kelis dešimtmečius benzodiazepinų vartojimas Lietuvoje išaugo tiek, kad šiandien 2-3 kartus lenkia kitas Šiaurės Europos regiono šalis. Be to, vidutinė šių vaistų vartojimo trukmė Lietuvoje siekia daugiau nei 7 metus (86 mėnesius), nors mokslininkai rekomenduoja juos skirti tik trumpalaikiam gydymui.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pasirašytas įsakymas nustato tokių vaistų skyrimo principus ir tvarką, taip pat maksimalią rekomenduojamą gydymo trukmę – 12 savaičių (arba 3 mėnesius). Staigus raminamųjų vaistų atsisakymas gali pakenkti pacientui, todėl dokumente pateikiamos laipsniško nutraukimo taisyklės, pakeitimo kitais vaistais tvarka, atvejai, kada nerekomenduojama mažinti arba nutraukti benzodiazepinų vartojimo.

Ministro įsakymas apibrėžia pacientų grupes, kurioms benzodiazepinus skirti pirmą kartą nerekomenduojama, taip pat pacientų grupes, kurioms derėtų mažinti ar nutraukti ilgalaikį vartojimą, bei grupes, kurioms galima tęsti gydymą šiais vaistais ilgesnį laiką. Tačiau visais atvejais bus skatinama siekti sumažinti ar nutraukti benzodiazepinų vartojimą.

Kaip praneša SAM, metodinės rekomendacijos skirtos šeimos gydytojams ir gydytojams specialistams (išskyrus gydytojus psichiatrus). Atkreiptinas dėmesys, kad metodinės rekomendacijos yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kurio įgyvendinimas turi būti grįstas paciento sutikimu bei bendradarbiavimu su pacientu, siekiant racionaliai vartoti raminamuosius ir migdomuosius vaistus.

Siekiant sklandaus šių rekomendacijų įgyvendinimo, bus organizuojami šeimos gydytojų mokymai bei pacientų ir visuomenės švietimas.

Šis ministro įsakymas yra viena iš kompleksinių priemonių, skatinančių racionalų vaistų vartojimą.