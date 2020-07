Pusė naujų COVID-19 atvejų – Vilniaus apskrityje: nerimą kelia užsikrėtimo aplinkybės

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per vakar parą Lietuvoje patvirtinta šešiolika naujų koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų: aštuoni Vilniaus apskrityje, šeši – Panevėžio, tuo metu, Kauno apskrityje – du. Iš visų per vakar nustatytų atvejų du yra įvežtiniai, septyni asmenys, nustatyta, kontaktavo su sergančiaisiais. Kaip užsikrėtė dar trys asmenys, nėra aišku. Be to, šiuo metu vertinama ir dėl keturių asmenų užsikrėtimo aplinkybių Panevėžyje, kol kas apie juos išsamių duomenų NVSC neturi.